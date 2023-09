Meloni guerra globale ai trafficanti

Le Nazioni Unite non possono voltarsi dall’altra parte. Come hanno contribuito in passato a sconfiggere la schiavitù, devono battersi per debellare il traffico illegale di migranti, che è oggi su scala mondiale «più profittevole» del traffico delle armi e della droga. Giorgia Meloni ha passato giorni a limare il suo primo discorso da premier da scandire nella notte italiana al Palazzo di Vetro, per spronare l’Assemblea generale alla sua 78esima riunione a dichiarare «una guerra globale e senza sconti ai trafficanti di esseri umani». Ma il debutto della leader di Fratelli d’Italia all’Onu farà discutere anche per la scelta «pop» di disertare il ricevimento di Biden e attovagliarsi in una pizzeria italiana e per non aver preso la parola in un Consiglio di sicurezza «storico», che ha visto la sfida tra il presidente ucraino Zelensky e il ministro russo Lavrov.

L’incontro

Da lunedì sera, quando è atterrata a New York sotto la pioggia, fino alla giornata estiva di ieri, la premier ha lavorato sul dossier che più le sta a cuore in questa fase politica. Ha incontrato i presidenti di Guinea, Senegal, Kenia, Ruanda, Malawi e Algeria e a tutti ha suggerito di stringere i rapporti con l’Italia, che con lei vuole essere «in prima fila» per lo sviluppo economico dell’Africa e per la lotta alle organizzazioni criminali. «Sono convinta che sia dovere di questa organizzazione rifiutare ogni ipocrisia su questo tema e dichiarare una guerra globale e senza sconti ai trafficanti di esseri umani», ha detto nel discorso preparato per la grande sala con 1.800 seggi.

Battaglia ai trafficanti

È una mafia. Meloni promette battaglia («combatterò anche questa») e si appella alle Nazioni unite: «Davvero possiamo fingere di non vedere che oggi al mondo non esiste attività criminale più profittevole del traffico di migranti?». Da Roma Matteo Renzi la accusa di aver «perso la faccia» sui migranti, ma lei resta convinta che non sia solidarietà accogliere «chi ha i soldi per pagare questa ipocrisia». Bisogna invertire la rotta e Meloni propone quel modello di cooperazione «da pari a pari» che ispira il suo «Piano Mattei» per l’Africa e che costruirebbe nel tempo un’alternativa alle migrazioni di massa. La premier tornerà oggi a Roma, dopo aver parlato faccia a faccia anche con il turco Erdogan, il canadese Trudeau e il segretario generale dell’Onu, Guterres.