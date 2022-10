Meloni sceglie Milano per prima uscita dopo voto, atteso incontro con Berlusconi

Giorgia Meloni sceglie Milano per la sua prima uscita pubblica dopo il voto. Oggi interverrà, a mezzogiorno, per un saluto al Villaggio Coldiretti a Milano e sarà l’occasione per rompere il silenzio che si è imposta in questi giorni post elettorali. Non è escluso che in occasione della sua puntata nel capoluogo lombardo possa fare un salto ad Arcore (o in ‘campo neutro’) per un colloquio con Silvio Berlusconi che ieri a Villa San Martino ha visto Matteo Salvini.

Si riparte da Milano

La leader di via della Scrofa ‘riparte’ proprio da Milano, la città che ha scelto per la Conferenza programmatica del partito e che di fatto segnò l’inizio della sua marcia verso palazzo Chigi. Anche ieri Meloni ha fatto una vera e propria full immersion nei suoi uffici di Montecitorio dove ha incontrato i suoi più stretti collaboratori. Tra gli altri, ha visto i capigruppo Francesco Lollobrigida e Luca Ciriani, Ignazio La Russa, Giovanbattista Fazzolari e l’eurodeputato e copresidente dell’Ecr, Raffaele Fitto, indicato tra i papabili per il ministero degli Affari europei. Intanto è stata ufficialmente convocata per lunedì 10 ottobre alle 11, nell’Aula dei gruppi parlamentari di Montecitorio, l’Assemblea degli eletti nelle liste di Fdi di Camera e Senato.