Meloni teme la trattativa sul gas in Ue e offre a Cingolani un ruolo da consulente

L’imperativo è categorico: fare tutto il possibile per difendere l’accordo europeo sul price cap, e magari migliorarlo. Ma siccome in quel possibile Roberto Cingolani non annovera, e lo ha spiegato anche a Giorgia Meloni, la possibilità di restare alla guida del Mite, ecco la suggestione: accompagnare il suo successore, chiunque sarà, a Bruxelles. Per dare consigli, per fare lo sherpa: insomma, per rendere il più indolore possibile la transizione.

La situazione

Il ministro della Transizione ha già declinato la proposta di FdI per il bis, ma potrebbe avere un ruolo di consigliere al fianco del suo successore, viste le difficili scelte dei prossimi mesi. In particolare per quanto riguarda l’energia e il price cap, almeno fino alla definizione dell’accordo sulla riforma del mercato del gas

Per evitare ulteriori problemi interni

