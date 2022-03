Metsola: 8 marzo, donne sotto le bombe

Per la “guerra insensata di Putin” in Ucraina, “quest’anno la parola ‘festa’ non si può usare” per l’8 marzo.Così la presidente del Parlamento Ue, aggiungendo: “Vediamo le donne che si barricano in casa, imparano a preparare molotov, partoriscono nelle stazioni del metrò. Dai loro racconti,una lezione di forza, coraggio,resilienza, ogni minuto”.

Le donne soffrono

Metsola conclude: “Ancora una volta le donne soffrono per le azioni di un au- tocrate”; “non mandate mariti e figli a morire in guerra d’aggressione ingiusta. E’ guerra di Putin, l’unico responsabile”.