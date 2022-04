Michieletto e Vianello (Lega-LV): “Veneti in piazza per San Marco, nella nostra bandiera la parola pace valore del nostro Popolo”

“Rammarica, e non poco, sapere che per scendere in Piazza con il leone veneto si possa arrivare a rischiare una denuncia. Nessuno dei manifestanti ieri a Venezia aveva intenzioni bellicose, ma solo voglia di rendere un omaggio al nostro Santo Patrono, San Marco. Men che meno ieri: è assolutamente normale che un Veneto possa voler recarsi in Piazza per festeggiare San Marco il giorno del 25 Aprile”.

I consiglieri

Gabriele Michieletto e Roberta Vianello, Consiglieri regionali dell’Intergruppo Lega – Liga Veneta, commentano così quanto accaduto ieri: “Non si tratta di una pericolosa intenzione, ma di una millenaria tradizione. Auspichiamo che si tenga conto di questo nella eventuale scelta di provvedimenti. Ci permetteremo di omaggiare il Questore di Venezia con una bandiera di San Marco. Sulla quale, campeggia una parola prima di ogni altra: PAX, pace. A testimonianza dell’incrollabile fede dei Veneti nel loro Santo e in un valore che è patrimonio del nostro essere Veneti”.