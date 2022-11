Migranti, la Francia accusa l’Italia: «Comportamento inaccettabile, accogliete la Ocean Viking». Meloni: «Rispettate tutte le regole»

Il portavoce del governo francese, Olivier Veran, esprime tutta la distanza possibile con la posizione del governo italiano. E riceve, a distanza di alcune ore, una risposta — sia pure indiretta — da parte della premier italiana, Giorgia Meloni: decisa a ribadire la correttezza delle posizioni del suo governo sulla gestione degli sbarchi dei migranti. In serata fonti della ue hanno ribadito che i migranti della Ocean Viking devono essere sbarcati al più presto perché l’obbligo dei soccorsi è «chiaro e inequivocabile». «La Commissione ricorda il principio di leale cooperazione e invita gli Stati membri a collaborare per garantire una risposta comune, tenendo in considerazione la sacralità della vita che è di massima importanza e di primaria considerazione» riferisce una nota della Commissione europea.

Il governo francese e le critiche all’Italia

Intorno alle 8 e 30 di ieri, parlando alla radio del servizio pubblico France Info, Veran ha detto che la Ocean Viking «si trova attualmente nelle acque territoriali italiane. Ci sono regole europee estremamente chiare, che del resto sono state accettate dagli italiani, che sono di fatto i primi beneficiari del meccanismo di solidarietà finanziaria europeo. Questa nave deve essere accolta in Italia. L’atteggiamento attuale del governo italiano, quanto alle sue dichiarazioni e al rifiuto di fare attraccare la nave, contrario a tutte le regole europee che sono state accettate dall’insieme dei Paesi europei, è inaccettabile. Noi auspichiamo, nel momento in cui la nave è ancora nelle acque territoriali italiane, che l’Italia faccia la sua parte e rispetti i suoi impegni italiani». E quando al portavoce del governo viene chiesto: «quindi quando la presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni ringrazia la Francia per avere accolto la nave non dice la verità?», la risposta è dura: «Le dico che la verità è quel che è firmato dagli Stati europei, che impegna anche l’Italia, che riceve fondi per questo, e che rappresenta un meccanismo umanitario di solidarietà europea, peraltro un meccanismo di base del funzionamento dei Ventisette». Il governo francese chiede alla Ocean Viking di cambiare rotta, di dirigersi non più verso la Francia ma verso l’Italia? «Ancora una volta, la nave è attualmente ancora nelle acque territoriali italiane. I meccanismi diplomatici sono ancora in azione mentre stiamo parlando. Voglio solo ricordare che questa nave che chiamiamo “di migranti” è una nave di esseri umani, che sono stati salvati in mare, alcuni vengono da molto lontano e hanno attraversato molti mari prima del Mediterraneo, ci sono una cinquantina di bambini a bordo di questa nave e in ogni caso non lasceremo che queste persone corrano il minimo rischio».

La risposta di Meloni

La risposta di Meloni arriva dopo quasi sette ore, durante l’assemblea con i gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia. Il governo italiano, ha detto la presidente del Consiglio, «rispetta tutte le convenzioni». E «non è dipesa dal governo la decisione dell’autorità sanitaria di far sbarcare tutti i migranti presenti sulle navi ong, dichiarandoli fragili sulla base di possibili rischi di problemi psicologici. Scelta, quella dell’autorità sanitaria, che abbiamo trovato bizzarra». Ancora: «Il divieto imposto a queste navi ong di sostare in acque italiane, oltre il termine necessario ad assicurare le operazioni di soccorso e assistenza dei soggetti fragili, è giustificato e legittimo. A bordo di queste navi non ci sono naufraghi ma migranti: le persone sono salite a bordo in acque internazionali trasbordando da altre unità navali di collegamento e la nave che li ha presi in carico è attrezzata ed equipaggiata per ospitarli e provvedere a tutte le loro esigenze di accoglienza». «Il tema della legalità», ha continuato, «lo consideriamo un tratto distintivo di questo Governo: bisogna tornare a rispettare le regole e questo vale per ogni ambito. È finita la repubblica delle banane in cui si vessano i cittadini e che piace tanto alla sinistra: si può fare tutto, nel rispetto delle leggi e nel rispetto degli italiani che le leggi le rispettano». E Meloni ha sostenuto anche che «in queste prime due settimane al governo abbiamo già smentito i pronostici e la narrazione di una sinistra anti-italiana che parlava di “Italia isolata” se fossimo andati al governo Vogliamo che l’Italia sia centrale nello scacchiere internazionale e lavoriamo per questo».

Dove si trova ora la Ocean Viking

Ocean Viking —secondo quanto rilevato dal sito Marinetraffic – attorno alle 18 era in navigazione tra la Sicilia e la Sardegna dunque ancora in zona Sar italiana; stava seguendo una rotta verso nord ovest, in direzione della Corsica Nel frattempo, il sindaco di Marsiglia, Benoit Payan, si è detto «pronto ad accogliere la nave umanitaria Ocean Viking nel porto della città, anche se – ha aggiunto – questa decisione sarà del governo di Parigi». Secondo il primo cittadino di Marsiglia si tratta comunque di una decisione «necessaria» perché «si tratta di naufraghi, donne e bambini a bordo di una barca che stavano annegando e ai quali non dobbiamo chiedere loro documenti o il colore della loro pelle». Si tratta, ha aggiunto Payan, di «un dramma umanitario». Sulla nave ci sono oltre 230 migranti, tra cui 55 minori dei quali 43 non accompagnati.

Il ringraziamento dell’Italia e le parole della «fonte» all’Afp

Le parole di Veran arrivano dopo una giornata particolarmente movimentata, sul fronte delle relazioni italo-francesi. Intorno alle 15:30 di ieri, una fonte del ministero dell’Interno francese ha comunicato all’agenzia Ansa che Parigi si preparava «ad aprire il porto di Marsiglia, o nella notte tra mercoledì e giovedì o nella giornata di giovedì. Lo sbarco a Marsiglia si svolgerà sotto la supervisione della Prefettura, e saranno fatti scendere tutti i migranti dalla nave, che saranno poi registrati come richiedenti asilo». La decisione francese — sempre secondo quanto dichiarato da una fonte governativa — è arrivata dopo che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha parlato con il capo dello stato francese, Emmanuel Macron: l’Italia sarebbe «rimasta ferma sulle sue posizioni», così come fatto nel pomeriggio di ieri «in un ultimo contatto telefonico fra i ministri Matteo Piantedosi e Gérald Darmanin». La scelta francese è stata accolta dal governo italiano con una nota ufficiale, arrivata in tarda serata, nella quale si esprimeva un «sentito ringraziamento» a Parigi «per aver deciso di condividere la responsabilità dell’emergenza migratoria, fino ad oggi rimasta sulle spalle dell’Italia e di pochi altri stati del Mediterraneo».

Salvini replica

Più sferzanti le parole del ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini: «La francia apre i porti? Bene così, l’aria è cambiata». In tarda serata, però, l’agenzia France Presse aveva riferito le parole – molto dure — di una fonte anonima del governo francese, che denunciava il «comportamento inaccettabile» dell’Italia, «contrario al diritto del mare e allo spirito di solidarietà europea. Ci aspettiamo un comportamento diverso da un Paese che oggi è il primo beneficiario del meccanismo di solidarietà europeo».