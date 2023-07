Migranti, Martella (PD): “Si rischia un’estate di tensioni”

«Si sapeva da mesi che questa nuova ondata migratoria sarebbe arrivata. Ma solo ora, ad emergenza in corso, la Regione si appresta a firmare il protocollo con i Comuni – lo afferma il senatore e segretario regionale del Partito Democratico del Veneto, Andrea Martella -. È un ritardo frutto di un approccio ideologico ad un fenomeno complesso che richiede invece sensibilità e responsabilità”.

“Non solo i migranti non possono essere trattati come pacchi postali – aggiunge -: serviva e serve una strettissima collaborazione e un forte supporto ai sindaci del territorio, che devono gestire in prima persona gli arrivi da Lampedusa. Invece siamo di fronte ad un cortocircuito che sta producendo le fibrillazioni di queste ore. Se non si pongono rimedi immediati, cercando e offrendo il massimo della collaborazione possibile ai sindaci e alle associazioni sui territori, rischiamo una estate carica di tensioni».