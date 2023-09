Migranti, Meloni cerca l’asse con Macron

Faccia a faccia tra la premier e il presidente francese senza delegazioni, focus sui migranti. L’incontro a palazzo Chigi è durato un’ora e venti minuti. Un obiettivo “condiviso” che va ora tradotto in pratica.

L’emergenza

Perché l’emergenza coinvolge tutti i paesi dell’Unione, tutti alle prese allo stesso tempo anche con la cavalcata verso le europee. Giorgia Meloni punta sull’inedito asse con Emmanuel Macron, che incontra per la prima volta a Palazzo Chigi dopo che lo scorso anno, quasi nello stesso periodo, stava per aprire quello scontro violento sui migranti che ha caratterizzato i primi mesi del suo governo. Ora, mentre torna il sereno con Parigi, le tensioni si sono accese con Berlino, sotto attacco aperto da parte della Lega.

L’attacco della Lega

“Ottant’anni fa il governo tedesco decise di invadere gli stati con l’esercito” ora “finanziano l’invasione dei clandestini”, cannoneggia il vicesegretario leghista Andrea Crippa mentre è ancora in corso il faccia a faccia, senza delegazioni, tra Meloni e Macron.

La Germania non replica e non da oggi si limita a ribadire, che il governo federale attua al momento una promozione finanziaria definita dal parlamento in base alla quale devono essere sostenuti salvataggi in mare civili come anche progetti a terra per persone salvate in mare.

Tajani più morbido

L’Italia “non può essere scelta da tutto il resto dell’Europa come luogo in cui portare tutti i migranti”, è la linea espressa con più sobrietà anche dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, che giovedì sarà a colloquio con la sua omologa tedesca Annalena Baerbock, e che continua a difendere la bontà dell’azione diplomatica sul dossier migranti. Quella che continua a perseguire la premier, che pure non ha risparmiato toni duri nella lettera inviata sabato a Olaf Scholz per chiedere spiegazioni sui finanziamenti tedeschi alle Ong.