Migranti, Moretti (PD), «Mancato il rispetto per le persone e per i sindaci»

«Credo che la Prefettura di Vicenza debba fornire tutte le spiegazioni di come si è svolta negli ultimi giorni la distribuzione dei migranti nei comuni vicentini. Dalle informazioni di cronaca sembra che queste persone siano state ‘scaricate’ nelle piazze dei paesi di fronte a municipi e uffici postali nel cuore della notte, senza avvisare i sindaci”. Lo afferma l’eurodeputata del Partito Democratico Alessandra Moretti.

“È mancato il rispetto di queste persone, legittimamente spaesate dopo settimane di viaggio e l’arrivo in un posto che poco o nulla ha in comune con il luogo di origine – aggiunge esponente del pd veneto – ed è mancato il rispetto verso i sindaci e gli amministratori a cui si chiede, in fretta e furia e senza la minima preparazione, di collaborare al ricollocamento dei migranti. In tutto questo non ha aiutato il ritardo della Regione Veneto che per dieci anni ha rifiutato la politica dell’accoglienza, salvo svegliarsi il giorno prima dell’arrivo dell’ennesima ondata di migranti per firmare un protocollo di intesa con i Comuni per la distribuzione. La Prefettura di Vicenza ha agito come se quell’accordo fosse esistito da sempre e le procedure fossero consolidate e di routine”.