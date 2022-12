Morto Franco Frattini, ex ministro con Berlusconi

È morto Franco Frattini. Aveva 65 anni, era presidente del consiglio di Stato ed aveva ricoperto anche la carica di ministro degli Esteri nell’ultimo governo presieduto da Silvio Berlusconi, dal 2008 al 2011; prima ancora era stato a capo della diplomazia italiana (sempre con Berlusconi) tra il 2002 e il 2004 e ministro della funzione pubblica nel governo di Lamberto Dini. Era stato anche commissario europeo dal 2004 al 2008 sotto la presidenza di Josè Manuel Barroso. Nel 1996 era stato anche eletto deputato nelle liste di Forza Italia e poi ancora nel 2008 per il Pdl. Frattini è deceduto al Policlinico Gemelli di Roma, dove era ricoverato da qualche tempo.

Il ricordo di Berlusconi

Proprio Silvio Berlusconi è stato tra i primi a manifestare il suo cordoglio per la scomparsa dell’ex ministro: «Era un vero servitore dello Stato, mi mancherà. In Italia e all’estero si era fatto apprezzare per la sua competenza». ha detto il leader di Forza Italia.

In tanti lo ricordano

«Apprendo con enorme dispiacere la notizia della scomparsa di Franco Frattini — ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa —. Per molti anni ho avuto modo di lavorare con lui apprezzando le sue doti umane e politiche. Con Franco se na va una persona perbene, una di quelle che lasciano tanti buoni ricordi. Alla famiglia giungano le mie sentite condoglianze».

Letta

Su Twitter il segretario del Pd Enrico Letta scrive: «Grande mestizia. La scomparsa prematura di Franco Frattini lascia un senso di profonda tristezza. Esprimo alla sua famiglia, ai suoi cari e all’istituzione del Consiglio di Stato vicinanza e cordoglio da parte di tutta la nostra comunità».

Crosetto

Mentre il ministro della Difesa Guido Crosetto in un cinguettio lo ricorda come un uomo speciale con queste parole: «Addio Franco. Ci lasci nella notte più speciale e straordinaria dell’anno, forse perché sei sempre stato una persona speciale e straordinaria».

Brunetta

«Cordoglio per la scomparsa di Franco Frattini, uomo per bene, politico acuto e leale servitore dello Stato. Sincera vicinanza alla sua famiglia e ai suoi cari tutti in questo momento di dolore», dichiara il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. «Piango un amico vero, un compagno di tante battaglie» scrive Renato Brunetta in un tweet.

Urso

«Ci lascia uno dei migliori protagonisti della prima stagione di governo del centrodestra italiano, innanzi tutto, sempre e comunque, uomo di Stato — scrive su Facebook il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso —. Quando lo rividi qualche mese fa aveva sul corpo i segni della malattia ma continuava a svolgere il suo lavoro con la stessa dedizione di sempre. Esempio per chiunque agisca nelle istituzioni».