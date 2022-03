Mosca: “Arma nucleare solo se minacciati”

“La Russia ha un concetto molto chiaro sull’uso dell’arma nucleare: solo in caso di minaccia all’esistenza stessa del Paese” ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in una intervista con Christiane Amanpour per Cnn.

A difesa di Putin

“Non ci sono altre ragioni” (per cui l’arma nucleare potrebbe essere usata, ndr.), ha aggiunto Peskov, dopo aver provato ad accusare Volodymir Zelensky, di aver iniziato a parlare delle possibilità di dotarsi di armi nucleari, sul territorio dell’Ucraina, alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco di quest’anno. “Putin vuole che il mondo ascolti e capisca le nostre preoccupazioni. Per due decenni abbiamo cercato di comunicarle al mondo, all’Europa e agli Stati Uniti. Ma nessuno ci ha ascoltato. E prima che fosse troppo tardi, abbiamo deciso di lanciare una operazione militare speciale per contrastare l’anti Russia creata vicino alle nostre frontiere”.