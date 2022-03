Mosca: “Lasciate Kiev, colpiremo”

Guerra in Ucraina, la Russia – attraverso il suo ministero della Difesa – ha avvertito i cittadini di Kiev di lasciare la capitale perché è previsto l’attacco contro obiettivi in città. Lo riporta l’agenzia di stampa Tass spiegando che verranno condotti ”attacchi di alta precisione”. Il ministero russo rivolge quindi un invito ai ”cittadini ucraini coinvolti dai nazionalisti ucraini nelle provocazioni contro la Russia, così come i residenti di Kiev che vivono vicino a stazioni di ritrasmissione, a lasciare le loro case”. Mosca annuncia quindi il via ad attacchi mirati contro le infrastrutture dell’intelligence ucraina. Il ministero della Difesa di Mosca, riferisce l’Interfax, ha fatto sapere che “obiettivi tecnologici dell’Sbu a Kiev saranno colpiti con armi ad alta precisione” per prevenire “attacchi informatici” contro la Federazione. La gente che abita nei pressi di queste infrastrutture a Brovary, nella parte orientale della capitale, è invitata a lasciare le proprie case.

Raggiungere gli obiettivi

“L’operazione militare speciale della Russia contro l’Ucraina prosegue fino a che non saranno raggiunti gli obiettivi”, vale a dire “la demilitarizzazione e la denazificazione del Paese”, ha affermato il ministro della Difesa, Sergei Shoigu, ribadendo che Mosca non intende occupare il Paese. La Russia, ha affermato inoltre contro ogni evidenza, non lancia attacchi contro le città. L’unica cosa che vuole è annientare le infrastrutture della difesa. Quindi non c’è nessuna minaccia per i civili, ha anche aggiunto, tornando a ripetere la posizione di Mosca, secondo cui l’operazione è iniziata quando Putin ha deciso di rispondere agli appelli dei leader delle Repubbliche di Donetsk e Luhansk.