Mosca: “Pronti a rappresaglia contro i Paesi Nato se attaccati con armi dell’Occidente”

L’incontro a Mosca tra il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, e il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, è stato “molto aperto e onesto”, ma è servito a poco. Guterres, durante la conferenza stampa congiunta, ha ammesso di non avere chiaro quale sia l’obiettivo di Mosca. “È chiaro che ci sono due posizioni diverse: secondo la Russia, quello che sta avvenendo è un’operazione militare speciale con un obiettivo non ancora annunciato. Per l’Onu, l’invasione russa dell’Ucraina è una violazione dell’integrità territoriale”, ha detto il segretario generale. Lavrov ha aggiunto che “se continua l’invio di armi dall’Occidente il negoziato sarà difficile”.

La minaccia

Preoccupa la situazione in Transnistria dopo gli “attacchi terroristici” di ieri che, secondo la repubblica separatista filo-russa sono stati effettuati da tre persone provenienti dall’Ucraina. I ministri della Difesa di 40 Paesi si incontrano a Ramstein per discutere di come armare l’Ucraina. La Cina chiede di mantenere la calma, dopo le parole pronunciate ieri da Lavrov, il quale ha avvertito del rischio di un nuovo conflitto mondiale, innescato dal coinvolgimento dell’Occidente nella guerra. Mosca intanto ha minacciato di colpire, come rappresaglia, i Paesi Nato, rispondendo al governo britannico, secondo cui è legittimo che Kiev colpisca il suolo russo con le armi fornite dall’Occidente.