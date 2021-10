Mozione Antimafia. Pretto (Lega): grande risultato, col PNRR due miliardi di euro per la lotta alle mafie.

"L'altro giorno alla Camera dei Deputati è stato raggiunto un importante traguardo nella lotta concreta alla criminalità organizzata, con la mozione di maggioranza approvata all'unanimità che ha impegnato il Governo a stanziare due miliardi di euro per il rafforzamento della sicurezza e della legalità".

La lotta alla mafia

“Nel PNRR sarà infatti inserito il contrasto alle mafie fra i progetti da conseguire, con un’ allocazione di risorse mai vista prima in questo specifico ambito. Il contrasto alle mafie deve essere una battaglia di tutti, indipendente dall’appartenenza di partito o dall’idea politica: il voto dell’Aula lo ha ben dimostrato. Rappresentanti istituzionali, cittadini, Enti locali, Magistratura e Forze dell’Ordine devono sempre cooperare al fine di contrastare attivamente la criminalità organizzata, predisponendo mezzi adeguati. Per questo motivo sono più che soddisfatto per i due miliardi di euro che verranno stanziati a tutela della sicurezza della legalità nel nostro Paese.”

Erik Pretto

Così in una nota il deputato vicentino della Lega Erik Pretto, Presidente del IX Comitato sui beni sequestrati e confiscati in Commissione Antimafia.