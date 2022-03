Musk: credo che Putin sia più ricco di me, non possiamo consentire che conquisti l’Ucraina

Tutte le classifiche lo danno come l’uomo più ricco al mondo. Un patrimonio da oltre 270 miliardi di dollari. “Ritengo che Putin sia significativamente più ricco di me”, ha replicato il fondatore della Tesla in una intervista a Business Insider. In realtà – come spesso accade per gli autocrati – è molto difficile quantificare la ricchezza del presidente russo. Come è noto Musk sta aiutando in maniera molto attiva l’Ucrainam in particolare fornendo apparati per la connessione a internet via satellite, in modo da aggirare il blocco della rete tentato dalla Russia subito dopo l’invasione.

Il suo pensiero

“Io penso che gli americani abbiamo fatto molto per l’Ucraina. Anche se non è così evidente. Fatto sta che dobbiamo impegnare seriamente. Non possiamo consentire che Putin prenda l’Ucraina. E’ una follia”. Ma intanto la creatività e la crescita imprenditoriale di Musk non si ferma. Dopo una querelle legale causata da un suo tweet, lancia proprio su twitter un post criptico, ma che appare esssere quasi una sorta di indagine di mercato: “E’ necessaria una nuova piattaforma social?”. I commenti sono decine di migliaia. Anche da fonti molto accreditate. Alcuni consigliano a Musk di comprare twitter e cambiarne le regole di ingaggio. Altri lo spronano a crearne una nuova. Ma a questo punto, è ovvio che la domanda resta: tra poco vedremo la nascita del social firmato Elon Musk?