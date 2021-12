Nasce Confimpresaitalia Veneta

Confimpresaitalia Veneta consapevole del proprio ruolo strategico e trasversale nei confronti di tutte le altre Categorie, si pone l’obiettivo di favorire il passaggio del Sistema Paese ad un’economia dinamica e digitale basata sulla conoscenza, per contribuire a rendere il sistema produttivo italiano, in grado di competere nella difficile sfida imposta dalla globalizzazione e dalla quarta rivoluzione industriale definita dal paradigma “Industria 4.0.

Mission

1 – Rappresentare, assistere e tutelare in ogni forma i diritti e gli interessi singoli, diffusi e collettivi delle imprese aderenti anche di fronte a terzi ed in giudizio nel rispetto dei principi costitutivi di CONFIMPRESAITALIA;

2– Promuovere fra le imprese aderenti lo scambio di esperienze e di forme di collaborazione per la promozione dei settori rappresentati;

3– Compiere qualsiasi atto utile o idoneo al raggiungimento anche indiretto dello scopo associativo;

4– Promuovere la qualificazione dei servizi forniti dalle imprese del settore e la diffusione nel Paese di un’adeguata cultura per la crescita della consapevolezza del mercato;

5– Promuovere, nell’ambito del conseguimento dei propri scopi sociali, l’aggregazione tra imprese come la costituzione di reti di imprese.

I componenti

Sabina Massimiani – consulente per la formazione

Massimo Verità – imprenditore (titolare di 4 aziende)

Andrea Gottardo – responsabile commerciale e consulente sicurezza sul lavoro

Francesca Galasso -Consulente per la finanza agevolata

Davide Facchini – responsabile commerciale

Davide Zanini – imprenditore (titolare di 2 aziende)

Jessica Gentilin – responsabile amministrativa

Giacomo Scandola – docente marketing strategico e responsabile marketing Team Aprilia

Confimpresaitalia

Confimpresaitalia, Confederazione Italiana delle Imprese delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo è un’Associazione di categoria Nazionale datoriale costituita il 15 Aprile 2016 per atto Notarile Nicola Nobile Mattei n.39775 Rep.5211 registro BN serie 1T n.3155 del 19/04/2016. Ha sede legale a Roma presso Palazzo Valadier – Piazza del Popolo 18 e sede operativa ad Avellino in via Circumvallazione 108.

Il presidente

Il Prof. dott. Luigi Manganiello è il presidente nazionale, diplomatico, docente, imprenditore, professionista e manager sindacale con oltre 30 anni di esperienza.

Il rapporto con le PMI

Confimpresaitalia è un’organizzazione sindacale fondata da un gruppo di imprenditori italiani con il compito di tutelare gli imprenditori in ambito sindacale, economico-finanziario, tecnologico, ambientale assicurandone la rappresentanza nei confronti delle OO.SS. dei lavoratori, delle Autorità politico-amministrative, Enti ed Associazioni. Per Confimpresaitalia le PMI costituiscono il motore principale dello sviluppo economico italiano, dunque i servizi erogati forniscono gli strumenti necessari per essere competitive sul mercato nazionale e internazionale.