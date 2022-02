Nato a Mosca: ritiri le sue truppe

“Chiediamo ancora a Mosca di ritirare le truppe. Non è troppo tardi per cambiare la via e per porre fine ai piani di preparazione per la guerra.La Nato è pronta a condurre un dialogo sostanziale con Mosca”.Lo ha detto il segretario generale della Nato, Stoltenberg, alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco.

Stoltenberg

“Mosca vuole negare a Paesi sovrani il diritto di scegliere per la propria sicurezza,e questo vale per l’Ucraina ma anche per Finlandia e Svezia (…). Se l’obiettivo di Mosca è avere meno Nato” alla fine “avrà più Nato”.