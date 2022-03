Nave cargo con bandiera panamense affondata nel porto di Odessa, 4 dispersi

Una nave cargo estone è affondata al largo di Odessa, nel sud dell’Ucraina, in seguito ad un’esplosione. L’imbarcazione, secondo quanto si ricava dal sistema di tracciamento Marine Trafic, si trovava a circa 20 miglia dal porto della città, in queste ore sotto un pesante attacco dell’esercito russo, che cerca di conquistarla per creare un corridoio terrestre che colleghi la Crimea al Donbass.

Missili russi

Secondo Igor Ilves, direttore della società che gestisce la nave, la Vista Shipping Agency, la Helt – questo il nome della nave – è stata colpita da due missili russi. Quattro membri dell’equipaggio risultano dispersi, mentre due sono riusciti a mettersi in salvo su una scialuppa di salvataggio. “Ci sono vittime nell’equipaggio”, ha scritto il consigliere del ministro dell’Interno ucraino Anton Gerashenko, secondo il quale 4 marinai, che risultano dispersi, sarebbero annegati con la nave. “L’operazione di salvataggio è impossibile, perché la baia è sotto il tiro della Marina russa”.

Nave come scudo

Secondo fonti militari di Kiev, la Marina russa avrebbe costretto la nave cargo, battente bandiera panamense, a entrare in un’area pericolosa del Mar Nero per usarla come “scudo”, coprendo i movimenti delle sue navi da guerra. “Per la sicurezza della navigazione civile, la Marina delle Forze armate ucraine ha chiuso la navigazione nella parte nordoccidentale del Mar Nero. Allo stesso tempo – ha denunciato Kiev – la Flotta russa del Mar Nero continua le tattiche delle forze di terra russa cercando di nascondersi dietro le vite dei civili”.