Nave Moskva, Pentagono: “Niente informazioni specifiche a Kiev”

“Non abbiamo fornito all’Ucraina informazioni specifiche” per affondare l’incrociatore russo Moskva. Lo afferma il portavoce del Pentagono, John Kirby, in una dichiarazione riportata dalla Cnn dopo le notizie dei media e dei giornali americani.

Kirby

“Non siamo stati coinvolti nella decisione degli ucraini di colpire l’imbarcazione o nell’operazione che hanno effettuato – precisa – Non eravamo a conoscenza dell’intenzione dell’Ucraina di colpire la nave”. “Gli ucraini hanno le loro capacità di intelligence per tracciare e colpire imbarcazioni russe – aggiunge – come hanno fatto in questo caso”.