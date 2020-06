Noleggio a lungo termine. Il futuro?

Il noleggio a lungo termine (NLT) è una tipologia di locazione utilizzata principalmente per l’utilizzo di mezzi di trasporto da parte di imprese, come formula alternativa all’acquisto. Può essere utilizzato anche per apparecchiature da ufficio, macchinari, o altri beni strumentali. Si differenzia dal leasing principalmente perché il noleggio a lungo termine non è un’operazione finanziaria e pertanto non è soggetto alle normative, piuttosto stringenti, in materia e può essere proposto anche da personale non appartenente ad un particolare albo professionale.

Inoltre la sottoscrizione di un contratto di NLT non comporta alcuna segnalazione in Centrale Rischi ed in Banca d’Italia, caratteristica che di fatto rende il NLT molto diverso dal leasing e spesso estremamente interessante per gli imprenditori. Si caratterizza per il periodo di noleggio, in genere compreso fra uno e cinque anni. Il noleggio a lungo termine è quindi una modalità di accesso al veicolo che non ne prevede il possesso, ma l’utilizzo ad un canone fisso. L’auto di proprietà è destinata a diventare un ricordo del passato? Certo una risposta sicura non esiste ma se non per tutti, per molti potrebbe costituire un vantaggio.

Perché scegliere il noleggio a lungo termine

Il noleggio a lungo termine sta diventando sempre più diffuso, perché all’incertezza dei costi derivanti dal possesso di un veicolo oppone la certezza di un canone fisso all inclusive. Per alcuni clienti e le auto aziendali il noleggio a lungo termine è già ampiamente consolidato, visti gli evidenti vantaggi. Ma è adatto anche ai privati, purché non siano persone che cambiano l’auto in tempi troppo lunghi.

Cosa prevede

Il noleggio a lungo termine prevede un canone fisso che comprende l’accesso al bene e una serie di servizi. In genere sono previste la manutenzione ordinaria, l’assicurazione RCA con diverse tipologie di copertura, il bollo di circolazione e spesso anche la manutenzione straordinaria, il furto e incendio, l’assistenza stradale in caso di guasto, l’auto sostitutiva, i treni di gomme e così via.

I vantaggi

Con l’acquisto un mezzo si svaluta velocemente, mentre aumenta il suo costo di mantenimento. È facile quindi capire perché, soprattutto le aziende, scelgono la formula del noleggio a lungo termine. La variabilità dei costi si annulla e vengono terziarizzati gli oneri di gestione, anche amministrativa L’imprevedibilità data dal possesso di un’auto o di un veicolo commerciale si annulla, e così anche gli impegni di chi deve usare il mezzo. Noleggio a lungo termine significa pieno utilizzo, ma senza pensieri.

La crescita

Portrait of a man driving his car

Il noleggio a lungo termine è in continua crescita anche in Italia. Ecco alcune interessanti statistiche 2016

Fatturato noleggio a lungo termine

4,3 miliardi di euro

Flotta noleggio a lungo termine

585.000 veicoli

Immatricolazioni noleggio a lungo termine

223.000 veicoli

Aziende, pubblica amministrazione e privati

65.000 aziende, 2.700 enti pubblici, 10.000 privati

