Non mi faccio spingere

Non si toglierà la divisa Roberto Vannacci. Né entrerà in politica, per il momento: «Non mi farò spingere da nessuno, se deciderò diversamente sarò il primo a dirlo». Il generale già a capo della Folgore, finito al centro delle cronache per il caso del libro sul “Mondo al contrario”, si lascia andare a uno sfogo. «Sento da giorni illazioni su una mia discesa in campo politico. Ma io sono un soldato e resto raccolto».

L’offerta

Sembra infastidito, l’ex parà, dal può mediatico intorno a una sua possibile candidatura politica. Ha rifiutato un invito alla Piazza di Ceglie perché il contesto era troppo «politico». Insomma, chi già immaginava un annuncio scenico, un po’ come quando Antonio Di Pietro si tolse la toga in aula, rimarrà deluso. Eppure sono in tanti, ormai, a tirare il generale nella bufera per la giacca militare. Ieri a Lamezia, in Calabria, si è riunito per la prima volta il comitato “Mondo al contrario”, associazione culturale, per ora, poi chissà, tutta ispirata al libro del generale, con tanto di sito ufficiale. Oggi partirà da Roma una raccolta firme, promossa tra gli altri dall’ex sindaco Gianni Alemanno, per «esprimere solidarietà al generale di divisione Vannacci», avvicendato dallo Stato Maggiore della Difesa dal suo incarico all’Istituto geografico militare di Firenze. E nei palazzi della politica c’è già chi vocifera di una “tentazione europea”, magari di una candidatura con la Lega di Matteo Salvini, tra i primi leader a schierarsi contro la «censura» e dunque a difesa di Vannacci. Lui nega di aver ricevuto offerte, si sente però «lusingato» da «chi crede nelle mie capacità e mi offre qualcosa, in qualunque campo». Forse è tardi, però, per fare marcia indietro. Perché il caso Vannacci, le polemiche del centrosinistra sul suo libro e le opinioni espresse sulle minoranze, gay, migranti, persone di colore, la difesa a spron battuto della “destra-destra”, lo hanno reso eccome un caso politico. Matteo Renzi ancora ieri invitava il generale a «togliersi la divisa». Non se ne parla, reagisce lui, «non tolgo la divisa, la indosso con orgoglio da 37 anni».

Intanto il polverone cresce

Al punto che in molti hanno letto tra le righe del discorso del presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Meeting di Rimini più di un monito riferito alle cronache intorno al generale. Il popolo italiano figlio «dell’incontro di più etnie», l’invito all’accoglienza dei migranti, la censura dell’odio sociale. «Sottoscrivo», ribadisce Vannacci. Pausa. «Ma sia chiaro che non commento certo io le parole del presidente». Il popolo italiano figlio «dell’incontro di più etnie», l’invito all’accoglienza dei migranti, la censura dell’odio sociale. Però ha il punto. L’italianità di Paola Egonu e degli altri italiani di colore? «Certo che la popolazione italiana è una commistione di etnie diverse, ma è innegabile che la sua identità da migliaia di anni sia caratterizzata da una certa fisionomia. Io semmai combatto l’omologazione». Io migranti? «Nel libro non parlo mai di salvataggi di persone umane, io ne ho fatto una professione, ma di numeri: quanti può permettersi di accogliere l’Ue?». Dunque il generale resta al suo posto. In divisa. E per ora si gode il successo del libro auto-pubblicato: più di ventimila copie vendute. È un caso di marketing da libri universitari. «Su Amazon vendono a venti euro un taccuino con la copertina del mio libro», sospira il parà. «Non arrivare a scrivere che ci sono io dietro, vero?».