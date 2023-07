Vincenzo Lovino: “Non si abbandonano gli animali domestici”

Durante l’estate un problema sempre più urgente riguarda l’abbandono degli animali domestici da parte di persone, chiamiamole così, che li hanno acquistati o tenuti durante l’inverno. Con il desiderio di andare in vacanza, queste persone si trovano ora in difficoltà nel decidere cosa fare con i propri animali, poiché non sanno come portarli con sé o li considerano un ostacolo alla propria libertà. Questo tema è diventato particolarmente rilevante poiché sempre più famiglie italiane hanno almeno un animale domestico in casa.

L’acquisto di un cane o di un gatto spesso è legato a motivazioni emotive. Alcuni desiderano avere un compagno per combattere la solitudine, come ad esempio gli anziani, mentre altri rispondono alle richieste dei propri figli che desiderano giocare con un animale domestico (magari ispirati da un video su TikTok). Quindi, cosa possiamo fare? Fortunatamente, molti alberghi e spiagge stanno iniziando ad accettare i nostri amici a quattro zampe. In alternativa, è possibile affidare gli animali a parenti o amici di fiducia, oppure optare per strutture specializzate nell’ospitalità degli animali domestici.

Dobbiamo assicurarci che le vacanze non diventino un inferno per i nostri affettuosi compagni e che non ci riempiamo di sensi di colpa. È importante affrontare con responsabilità la decisione di prendere un animale domestico, considerando attentamente le conseguenze a lungo termine, compresi i periodi di vacanza. Le vacanze non devono essere un inferno per i nostri simpatici amici e piene di sensi di colpa per noi.