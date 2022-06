Non solo l’aborto: gli altri diritti su cui la Corte Suprema Usa si deve esprimere

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha abolito la sentenza Rae vs Wade del 1973, che ha reso di fatto legale l’aborto a livello federale negli ultimi 50 anni. Una decisione storica, ma non l’unica di importanza cruciale per i diritti nel Paese attesa dal massimo organo giudiziario americano. La Corte – controllata da una maggioranza di 6 giudici conservatori su 9, di cui 3 nominati da Donald Trump – entro inizio luglio potrebbe pronunciarsi su altri temi fondamentali tra i quali l’ambiente, il rapporto tra Stato e religione e il diritto di voto

La storia

La storica decisione del 1973 sancì il diritto all’interruzione di gravidanza per tutte le donne americane, senza però mai diventare una legge. Anche successive pronunce, tra cui la “Planned Parenthood v. Casey” del 1992, hanno mantenuto la stessa linea. Il 24 giugno 2022 la Corte suprema Usa ha abolito la sentenza Roe v. Wade dicendo che “la Costituzione non conferisce il diritto all’aborto”. Ora quindi i singoli Stati saranno liberi di applicare le loro leggi in materia. Il 22 gennaio del 1973 la Corte suprema americana stabilì che una donna aveva il diritto di abortire “senza limiti eccessivi da parte del governo”. Una sentenza epocale la ‘Roe v. Wade’ che ha cambiato il corso della storia dei diritti civili negli Stati Uniti L’apripista fu la 22enne Norma McCorvey che, con lo pseudonimo di Jane Roe, nel 1970 disperata per una terza gravidanza non voluta, vittima di povertà e droghe, fece causa al procuratore del Texas, dove l’aborto era illegale, Henry Wade. Dopo una battaglia di tre anni guidata dalle sue avvocatesse, Sarah Weddington e Linda Coffee, Norma ottenne il diritto all’interruzione di gravidanza con 7 voti a favore contro due, diventando un simbolo per tutte le donneLa Corte Suprema non legalizzò l’aborto di per sé, bensì decise che il diritto all’interruzione di gravidanza rientrava in quei diritti alla privacy garantiti dal 14esimo emendamento, puntualizzando che non è un “assoluto” ma deve essere bilanciato dai governi con regole che “tutelino la salute delle donne e del feto”. Norma è morta nel 2017 in una casa di cura in Texas dopo che negli anni ’70 dovette partorire il bambino che non voleva.

Il dibattito

Negli ultimi mesi si è infiammata nuovamente negli Usa la battaglia sul diritto all’aborto, con effetti politici e sociali destinati a segnare la campagna elettorale per le elezioni di Midterm ma anche delle prossime presidenziali nel 2024Il 24 giugno 2022 la Corte suprema Usa ha abolito la storica sentenza Roe v. Wade con cui nel 1973 la stessa Corte sancì il diritto all’interruzione di gravidanza per tutte le donne americane, senza tuttavia che diventasse mai una legge. Ora quindi i singoli Stati saranno liberi di applicare le loro leggi in materia.

Già deciso tutto a maggio?

A maggio era stato Politico a pubblicare una prima bozza delle motivazioni che anticipavano la decisione Sulla fuga di notizie, il presidente del massimo organismo giudiziario Usa, John Roberts aveva ordinato un’inchiesta, definendola una “violazione di fiducia unica ed eclatante” e “un affronto alla corte”. Pur confermando l’autenticità del documento, Roberts ha voluto precisare che esso “non rappresenta una decisione della Corte o la sua posizione finale e quella definitiva dei suoi membri sul caso”. Ma l’orientamento della maggioranza dei saggi sembrava già chiaro.