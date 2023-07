Nuova direzione al femminile per il forum del terzo settore del Veneto

“Giovani, professionalità, economia del noi e tutela del Bene Comune”.

E’ questa la direzione a cui guarderà il Forum del Terzo Settore del Veneto,

fresco di nomina e di convegno, ad un anno dall’applicazione del Protocollo con Anci che ha reso operativa nel territorio regionale appunto la riforma del Terzo Settore, su quella che a buona ragione è stata chiamata “l’amministrazione condivisa”, che assegna agli enti del terzo settore il ruolo di partner della PA nella programmazione e progettazione dei servizi.

La nuova rappresentante del Forum del Terzo Settore Veneto, che va a sostituire l’avvocato Marco Ferrero, è Tiziana Boggian già Presidente di Federsolidarietà Padova, vice Presidente di Confcooperative Padova, membro del Consiglio di Presidenza di Federsolidarietà Veneto e di Confcooperative del Veneto, componente del Consiglio Nazionale di Federsolidarietà e Vice Presidente della Cooperativa Nuova Idea, storica cooperativa sociale aponense.

Tiziana Boggian sarà affiancata dai vice Portavoce Luana Moras del mondo

ANTEAS e Paolo Peratoner della UISP, mondo dello sport. L’elezione è avvenuta l’11 luglio scorso nell’assemblea generale del Forum del

Terzo Settore a cui è seguito il giorno, 12 luglio, dopo un convegno che si è svolto a Mestre, presso la Cisl del Veneto, dal titolo “Ecosistemi collaborativi: Bilancio dopo un anno di applicazione del protocollo tra ANCI e Forum del Terzo Settore del Veneto sull’Amministrazione condivisa” che ha visto una carrellata di esperienze e un confronto aperto tra i principali player interessati, per elaborare prassi condivise e monitorare le problematicità del sistema.

«Assieme al prof. Mauro Salvato – spiega la neo Portavoce – abbiamo tracciato le linee guida per il forum terzo settore veneto dei prossimi anni.

Un ente di rappresentanza di secondo livello, che non si sovrappone alle

associazioni di primo livello e che va a rappresentare tante realtà diverse sia rispetto al ruolo istituzionale che alle forme societarie, accomunati da finalità pubbliche, senza scopo di lucro e che si occupano di bene comune.

Convergiamo su alcuni temi strategici che sono emersi nel corso dei lavori

assembleari, nell’attività di coordinamento ed emersi anche durante il convegno di Mestre: sentiamo la responsabilità del ruolo che ci è affidato soprattutto in questo tempo di trasformazioni strutturali che rischiano di amplificare ulteriormente le disuguaglianze di molti concittadini e concittadine già in situazione di marginalità e di altrettanti che vivono in permanente condizione di fragilità. »

Le neo portavoce snocciola alcune priorità indicate anche nel convegno: la

prossimità, l’inclusione sociale, il prendersi cura come cultura della comunità, la salute non solo intesa come sanitarizzazione, la prevenzione e l’innovazione anche con la digitalizzazione del terzo settore, i diritti delle persone, il sostegno verso la costruzione del progetto di vita di ciascuno, autodeterminazione e non assistenzialismo. «Oggi partiamo da una base comune ma diversa dal passato. Infatti i nostri imperativi categorici sono oggi quello di innovare e ripensare i servizi sulla base dei nuovi bisogni, aspettative e prospettive di vita di una popolazione con una demografia e un quadro epidemiologico profondamente diversi da qualche anno

fa. In questo sicuramente la forma della co-progettazione è uno strumento

utilissimo perché rispetta i ruoli diversi tra i soggetti e tuttavia consente di

personalizzare i servizi per le persone fragili o comunque per rispondere ad una comunità più matura ed emancipata che chiede qualità, flessibilità e

partecipazione attiva.

Quello che faremo andrà in continuità con il lavoro fatto fino ad oggi al quale collegialmente abbiamo lavorato, facendo sì che oggi anche grazie al prezioso apporto del Terzo Settore l’attività economica di un territorio sia sempre più sostenibile e al servizio delle comunità e non il contrario.

Siamo ormai una squadra consolidata, tra di noi c’è fiducia e voglia di fare la nostra parte sia a livello regionale che nazionale e ci striamo attrezzando per le reti locali».

In particolare l’azione del prossimo mandato del Forum sarà incentrata sui

giovani e sulla valorizzazione delle professionalità che operano nelle realtà del terzo settore, per un’economia sociale, solidale, sussidiaria.

«Uno degli impegni prioritari che ci siamo presi è quello di lavorare- continua la Boggian – e ingaggiare le giovani generazioni per una partecipazione attiva nei luoghi dove vivono e operano.

Diverse reti aderenti al Forum hanno avviato un importante processo di ricambio generazionale, va rilanciato e potenziato anche grazie all’attività del Forum; anche nel servizio civile universale mancano giovani disponibili a dedicare il loro tempo e il loro ingegno al servizio degli altri. Il futuro della nostra comunità deve partire proprio da qui, dal quel monito lanciato anche dall’assemblea generale dell’ONU di aprile a puntare all’economia del noi, ad un modello di sviluppo inclusivo che ridia un altro orientamento ai modelli di crescita e che colmi i gap e non alimenti la forbice tra i pochi che possono sempre più e i tanti che possono sempre meno».

« Dobbiamo– termina la Boggian – cambiare la narrativa rispetto al volontariato e al servizio civile, così come quella rispetto al mondo professionale nel sociale, offrendo prospettive di senso, valorizzando la dimensione valoriale, etica e motivando attorno a concetti cari alle nuove generazioni quali la sostenibilità ambientale ed economica, la coesione sociale, le questioni legate ai diritti. Ecco che, con questa cornice, sia le professioni tipiche del welfare sia la disponibilità a fare esperienza di gratuità potranno diventare esperienze preziose di crescita personale e sociale e opportunità anche lavorativa per professioni di alto valore sociale e quanto mai indispensabili oggi. Il welfare infatti fallisce se le persone, i giovani in particolare, non trovano anche nel terzo settore la propria realizzazione professionale.»

Quanto al convegno del 12 luglio a Mestre al centro del tavolo partite importanti alle quali deve concorrere il Terzo Settore oggi quali il PNRR, il Fondo Povertà o altri fondi che potranno arrivare da Roma o dalle istituzioni locali.

In agenda tanti temi in cui il contributo del Terzo Settore può essere determinante per il buon esito delle politiche degli Enti Locali a favore dei propri cittadini.

Sfide a cui rispondere superando le criticità del sistema in quanto i sistemi

collaborativi introdotti dal Codice del Terzo Settore sono strumenti di innovazione ancora troppo recenti perché possano dichiararsi senza ombre, tuttavia molte sono le esperienze positive che possono fungere da buone prassi. I diversi esperti e relatori hanno avuto l’occasione di approfondire alcune questioni specifiche: distanziarsi dalle procedure tipiche degli appalti, la richiesta di co-finanziamento che viene richiesta agli ETS, le esosità e le difficoltà delle rendicontazioni, i vincoli dettati dalla normativa sulla privacy, ma soprattutto la necessità di accompagnare e formare rispetto a queste pratiche.

Ecosistemi che sono ritenuti fondamentali per far crescere la cultura

amministrativa che dia nella sostanza atto che l’interlocuzione con la pubblica amministrazione debba avvenire nel rispetto dei ruoli istituzionali diversi ma tra pari.