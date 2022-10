Nuove elezioni a gennaio? “Il rischio c’è”, clamorosa rivelazione da Fratelli d’Italia

Per il momento non rientra la frattura tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, con un esito del tutto inaspettato appena un paio di settimane fa. C’è chi mormora di un ritorno alle urne e un nuovo giro di elezioni da tenere a gennaio, un rumors che non viene affatto smentito da Fratelli d’Italia: “Possibile. O si governa bene o si chiede agli elettori”. La rivelazione arriva da un big del partito, molto vicino a Meloni. Il rischio che il governo di centrodestra non veda proprio la luce è esistente, visto che dentro FdI non hanno intenzione di piegarsi a ricatti o a condizionamenti.

Meloni: non cedo ai ricatti

«Non sono disposta a governare a metà». Giorgia Meloni lo ripete a tutti. Anche nelle ore «di polemiche infernali» che hanno seguito la sua stoccata a Silvio Berlusconi, a chiunque tra i suoi fedelissimi gli abbia chiesto indicazioni sui prossimi passi la leader di FdI ha ribadito lo stesso concetto: o si fa il governo che l’Italia merita o si va a casa. Poche chances quindi che la trattativa con Forza Italia riparta se i nomi azzurri per il governo non dovessero rispondere – «Stavolta davvero» spiega una fonte ai vertici del partito – al sempre evocato alto profilo. Ed è per questo che all’interno di FdI l’input primario in vista della prossima decisiva settimana è: «Tocca a Silvio fare la prima mossa».

Le necessità

L’idea è che Berlusconi debba rendersi conto che non può scaricare le necessità del partito all’interno del governo facendo un passo avanti e, magari, accogliendo il diktat di FdI che vuole fuori dall’esecutivo tutti i senatori perché «ormai inaffidabili» dopo aver disertato l’Aula durante la votazione che ha reso presidente Ignazio La Russa. E anche se nessuno sembra aspettarsele davvero, c’è anche una grossa fetta degli eletti di via della Scrofa che vorrebbe anche delle scuse pubbliche nei confronti della loro leader. In realtà c’è pure chi è pronto a scommettere che una volta ottenuto l’incarico, se FI dovesse metterci troppo, Meloni finirebbe con il tirare dritto, con il rischio concreto che Berlusconi si ritrovi qualche “sorpresa” nella lista dei ministri, come accaduto per la formazione del governo Draghi, quando rimasero out big come Antonio Tajani e Annamaria Bernini. «Vediamo poi se non vota la fiducia» ragiona uno dei volti noti di FdI.

La Meloni non ha paura

Con Forza Italia la tensione è altissima e ovviamente in caso di rottura definitiva i due partiti andrebbero alle urne da separati. “A costo di rischiare di non vincere. La coerenza prima di tutto per Giorgia, come ha sempre dichiarato” il che evidenzia come da parte della possibile presidente del Consiglio non c’è alcun timore di ritornare al voto. Uno scenario clamoroso dopo i risultati ottenuti lo scorso 25 settembre dalla coalizione.