Nuovi bombardamenti sull’Ovest del Paese, forze russe vicino a Kiev

L’Occidente punta ad isolare sempre di più la Russia sul fronte economico, in risposta all’invasione dell’Ucraina. Con gli Usa capofila, che vogliono togliere tutti i privilegi commerciali a Mosca. Vladimir Putin parla di “alcuni progressi nei colloqui russo-ucraini che si svolgono praticamente ogni giorno”: lo riporta l’agenzia Tass riferendo dell’incontro tra il presidente russo con il leader bielorusso Lukashenko.

Paua a Kiev

Intanto in questi minuti a Kiev suonano le sirene antiaeree, lo annuncia il municipio su Telegram invitando i cittadini a nascondersi nei rifugi. E dalle strade della capitale ucraina torna a parlare il presidente Volodymyr Zelensky, dicendo che il paese ha “raggiunto una svolta strategica ed è già sulla strada per la vittoria”. “È impossibile dire quanti giorni serviranno per liberare la terra ucraina. Ma posso dire che lo faremo”, dice Zelensky in un video su Twitter, nel quale accusa inoltre la Russia di aver assoldato mercenari siriani e torna a chiedere all’Occidente sanzioni più severe e all’Unione Europea azioni “più forti” contro la Russia.