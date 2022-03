Nyt: “Nokia ha aiutato Russia nel cyberspionaggio”

Il gruppo finlandese di tlc Nokia avrebbe svolto un ruolo chiave nel garantire lo spionaggio informatico della Russia, costruendo un sistema per ascoltare le telefonate e intercettare le e-mail. Lo rivela un’inchiesta del New York Times. Sebbene Nokia abbia interrotto, a causa della guerra, le proprie attività in Russia e abbia condannato l’invasione dell’Ucraina, restano nel paese apparecchiature e software, fornite per oltre 5 anni a Mosca dalla società finlandese, che combinano il più potente strumento di sorveglianza digitale del governo con la più grande rete di telecomunicazioni del paese. Il principale servizio di intelligence russo, l’FSB, utilizza un sistema di attività operative (Sord) e investigative per ascoltare le conversazioni telefoniche, intercettare messaggi elettronici e di testo e tenere traccia di altre comunicazioni Internet. Il Sord è stato utilizzato – fra l’altro – anche per tenere sotto controllo i sostenitori di Alexei Navalny e lo stesso leader dell’opposizione.

La replica

“Il New York Times, nel suo articolo del 28 marzo, fa alcune affermazioni riguardo il ruolo che Nokia ha avuto nel sistema per le attività investigative della Russia, noto anche con la sigla Sorm. Nokia ritiene questo articolo fuorviante. Come chiarito al New York Times, Nokia non produce, installa o supporta apparecchiature o sistemi Sorm. Qualsiasi allusione a riguardo, non è corretta”, precisa in una nota l’uffico stampa di Nokia, spiegando che l’azienda finlandese “è uno dei numerosi fornitori di infrastrutture di rete presenti nel mercato russo. L’articolo sostiene che le reti Nokia hanno un ruolo attivo nell’abilitare le apparecchiature Sorm. Questo non è corretto”. “Come qualsiasi altro fornitore di infrastrutture di rete – chiarisce l’azienda – Nokia è tenuta a garantire che i prodotti di rete venduti abbiano la capacità passiva di interfacciarsi con le apparecchiature legali di intercettazione delle forze dell’ordine. Ciò è regolato da standard riconosciuti a livello internazionale, così come dalle normative locali. Tutti gli accordi presi da Nokia passano attraverso un rigoroso processo di valutazione dei diritti umani che viene esaminato esternamente e controllato dalla Global Network Initiative (Gni). Nokia è il primo e unico fornitore di apparecchiature per le telecomunicazioni ad avvalersi di questa valutazione esterna”. “Nonostante le numerose richieste da parte di Nokia – aggiunge la nota – non sono stati forniti i documenti su cui il New York Times ha presumibilmente basato il suo articolo e quindi non è stata in grado di valutare la loro autenticità. Tuttavia, il Nyt ha confermato a Nokia che si trattava degli stessi documenti condivisi e riportati pubblicamente da TechCrunch nel 2019 e, come chiarito all’epoca, non mostrano la produzione, l’installazione o il supporto di apparecchiature o sistemi Sorm da parte di Nokia”.