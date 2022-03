Ok Putin a volontari e armi a forze Donbass

Il presidente russo, Vladimir Putin, si è detto favorevole all’utilizzo di volontari nella guerra in Ucraina e alla consegna delle armi occidentali catturate alle forze separatiste filo-russe delle due sedicenti repubbliche del Donbass. Lo riferisce Sky News, sottolineando come Putin abbia partecipato a una riunione del Consiglio di sicurezza nazionale. Secondo l’emittente, durante la riunione il ministro della Difesa, Sergei Shoigu, ha proposto di consegnare i sistemi anti-tank Javelin e Stinger di fabbricazione americana alle forze di Luhansk e Donetsk. Putin ha espresso il suo appoggio alla proposta e ha dichiarato che dovrebbe essere permesso combattere ai volontari che vogliono aiutare le forze russe in Ucraina.

Le parole del ministro

Ci sono “16mila volontari in Medio Oriente che sono pronti a venire a combattere con le forze sostenute dai russi” in Ucraina, le parole del ministro Shoigu nella riunione. Tra i 16mila volontari, ci sarebbero “cittadini dai Paesi del Medio Oriente e siriani”. Secondo Mosca, sarebbero disposti a combattere con le forze “sostenute” dai russi in Ucraina. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Secondo Peskov, il ministro della Difesa Shoigu ha dichiarato che “la maggior parte di coloro che vogliono e che hanno chiesto (di combattere, ndr) sono cittadini del Medio Oriente e siriani”.

Kiev: “Si rischia scenario siriano”

“Funzionari russi, tra i quali il ministro della Difesa russa, Sergei Shoigu, hanno annunciato il frettoloso reclutamento di 16 mila volontari che hanno combattuto contro l’Isis da usare contro i civili ucraini. Le affermazioni della propaganda russa sulle armi chimiche testimoniano del tentativo di arrivare a uno ‘scenario siriano’ in Ucraina”. Ad affermarlo in un tweet è il consigliere di Zelensky, Mykhailo Podolyak.