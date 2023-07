Open Arms, il giudice che accusava Salvini promosso dal Csm

Promosso il giudice che ha accusato l’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini per il caso Open Arms. “Il giudice Lorenzo Jannelli a settembre andrà alla Corte europea per i diritti dell’uomo di Strasburgo. La delibera è già stata approvata”, ha annunciato il consigliere del Csm Felice Giuffrè parlando, a margine del convegno “Parlate di mafia”, del caso della nomina del gip di Palermo Jannelli, il giudice che mandò a giudizio il leader della Lega, appunto. Nei giorni scorsi, alcuni consiglieri del Csm di centrodestra – si vociferava – avevano fatto ostruzionismo dopo che era stata bocciata la loro proposta di rinviare ancora una volta la designazione del magistrato palermitano alla Cedu.

La reale situazione secondo Giuffrè

Il consigliere Giuffrè spiega ancora: “L’ostruzionismo riguardava, tra l’altro, un profilo di leale collaborazione con il ministero della Giustizia, che aveva chiesto un rinvio per procedere alla valutazione di un profilo di un candidato che non era stato valutato”. E aggiunge: “Quindi, non si tratta, come è stato scritto, di una valutazione nel merito della nomina ma di una valutazione di opportunità con riferimento ai rapporti con il ministero della Giustizia”.

Una promozione che non mancherà di suscitare polemiche per Jannelli

Jannelli deve prendere servizio il primo settembre a Strasburgo dopo una selezione da parte della Cedu che lo ha scelto su una rosa di candidati proposti dal ministero della Giustizia italiano. Ma nelle scorse settimane la nomina, da parte del Csm, era stata rinviata. E due giorni fa era mancato il numero legale fermando così i lavori sulla nomina di Jannelli. Ma Giuffrè conferma: “Il giudice Jannelli andrà a Strasburgo”. Promosso.