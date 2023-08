Operazione Centro con i grillini delusi

Operazione Centro. Per superare lo scoglio del 4% alle Europee. E, in prospettiva, attrarre i riformisti delusi di centrosinistra e centrodestra. Con l’obiettivo, magari, di diventare in futuro l’ago della bilancia. Matteo Renzi non è il tipo da lasciarsi scoraggiare dalle sfide in salita. Anzi: «Il mio obiettivo è fare un punto in più di quello che ci si aspetta. E ce la fo, ce la fo», assicura, rispolverando un vernacolo fiorentino da battaglia.

Nuovi arrivi da una parte e dall’altra

Già, perché il centro della politica italiana non era mai stato tanto in ebollizione. Dal fronte dell’opposizione così come da quello della maggioranza. E mentre Renzi non fa mistero di puntare a nuovi arrivi da Pd e Forza Italia, se il suo Centro (così si chiamerà la lista dell’ex rottamatore alle Europee) avrà successo alle urne, gli azzurri non hanno alcuna intenzione di restare a guardare. Anzi: per FI è già cominciata la caccia ai delusi del Movimento 5 stelle. Che per ora ha portato buoni frutti: da Fabio Massimo Castaldo, già vicepresidente del Parlamento europeo e dato in arrivo a stretto giro tra le file dei berlusconiani (lui però ha smentito), fino da ultimi ai consiglieri regionali grillini del Lazio Roberta Della Casa e Marco Colarossi, nel procinto di fare il grande salto. Del resto la politica è l’arte del possibile. Renzi lo sa bene, per questo punta a coinvolgere nel nuovo progetto il sindaco di Taormina e animatore di Sud Chiama Nord Cateno De Luca. Che da solo, accreditato com’è di una percentuale vicina al 20% nella sua Sicilia, potrebbe garantire ai renziani di centrare lo sbarramento del 4%. Lui, per ora, risponde picche: «A queste condizioni non ci sto ha chiuso ieri per noi il matrimonio d’interessi vale se fatto con il Terzo Polo in versione integrale», dunque con Calenda. Ma dentro Italia viva sono convinto che la partita sia ancora tutta da giocare.

Chi già ci sta

Chi invece a Renzi ha già detto sì, sull’iniziativa del Centro, è Letizia Moratti, con cui i rapporti sono rimasti ottimi da quando un anno fa Azione e Iv lanciarono la corsa dell’ex sindaca di Milano alle regionali lombarde. E chissà che non sia proprio Moratti, che al Nord potrebbe fare incetta di preferenza, una delle candidature di punta da lanciare a Bruxelles il prossimo giugno. In campo, tra i federatori del nuovo centro, ci sarà anche l’ex senatore Pd Andrea Marcucci (oggi alla guida dei libdem). Così come un altro nome di peso della galassia centrista, quello dell’ex ministro dell’Istruzione (ed ex esponente del Pd) Beppe Fioroni. Perché una cosa è sicura, per Renzi: il Centro non sarà soltanto un cartello elettorale. Del resto il divorzio con Calenda è ormai irreversibile. «Con Carlo la partita è finita. Credo che abbia sbagliato ma non ho alcun rimorso personale». Dal canto suo, invece, Renzi tira dritto: «Abbiamo nove mesi di tempo e io dedicherò tutti i giorni a costruire una proposta politica diversa: sono in modalità campagna elettorale, non faccio polemiche, faccio politica. E chiosa sono convinto che ci sia più del 4% di italiani che credono in una politica di centro riformista».

La controffensiva di FI

Intanto però, dall’altro lato della barricata, è già cominciata la controffensiva di Forza Italia alle mire renziane sul centro. Dopo l’approdo della dem Caterina Chinnici, e quello del pentastellato Giancarlo Cancelleri, nelle file azzurre continuano gli arrivi di (ex grillini). Nei prossimi giorni, dicono i rumors, sarà la volta dei consiglieri laziali Della Casa e Colarossi, dopo l’eletta abruzzese Sara Marcozzi qualche settimana fa. E questo giurano dallo stato maggiore di FI «è soltanto l’inizio».