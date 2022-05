Orientamento attivo per gli studenti

Fermare l’emorragia di talenti, bloccare la dispersione scolastica e arginare il numero di giovani che non studiano e non lavorano. Sono gli obiettivi della proposta del Partito democratico del Veneto di revisione dell’orientamento scolastico. Si chiama Orientamento Attivo e ha come scopo trasformare le attività di informazione in esperienze dirette fatte in prima persona dagli studenti, sia in ambito universitario, sia in ambito aziendale, valorizzando l’apprendistato e la mobilità interregionale sul modello del programma europeo Erasmus.

La proposta

La proposta sarà illustrata nel dettaglio in una conferenza stampa convocata venerdì 27 maggio alle ore 12 nella sede del Partito democratico Veneto in via Beato Pellegrino 16 a Padova. Partecipano il segretario regionale Andrea Martella, il segretario del circolo di Schio, Luigi Copiello, la responsabile regionale per le politiche del lavoro, Vanessa Camani e il coordinatore del tavolo Lavoro dei Giovani democratici, Pietro Galeone.