Palazzo Chigi: «No al salario minimo»

Sul tavolo di palazzo Chigi ci sarà un documento, ma non sarà un piano già definito, Giorgia Meloni anche ai suoi ripete di volere un confronto vero domani quando incontrerà – e insieme a lei ci saranno i vicepremier Tajani e Salvini ei ministeri competenti – i leader dell’opposizione (tranne Renzi) sul salario minimo. Quindi non prendere o lasciare a scatola chiusa.

Il tentativo di Meloni

Ieri la premier da una parte ha teso la mano: «Cercheremo – ha detto – di capire se c’è il margine per presentare insieme una proposta seria contro i salari bassi». Dall’altra ha ribadito la sua idea: «Se stabilissi per legge una cifra minima oraria di retribuzione per tutti, allora – ha sottolineato – il salario minimo potrebbe rischiare di essere più basso del minimo contrattuale previsto. Il paradosso è che rischierebbe di diventare un parametro sostitutivo e non aggiuntivo peggiorando molto di più i salari rispetto a chi li migliora. Il titolo è accattivante ma il risultato rischia di essere controproducente».

Replica dura

Tanto basta per far capire che sul dossier il dialogo parte in salita come ammette lo stesso presidente M5s Conte. «Che ci convoca a fare se la sua posizione è no. Non abbiamo tempo da perdere», tuona Avs, con Bonelli e Fratoianni. Tranchant anche Magi di +Europa: «Che senso ha l’incontro? Non regaleremo a questo governo una passerella per poter dire “guarda quanto siamo bravi”». La tesi di chi ritiene impossibile un confronto è che sia meglio rivedersi in Parlamento e ognuno per la propria strada. Con le forze politiche che non sostengono l’esecutivo che porteranno la battaglia nelle piazze con la raccolta di firme. Si preannuncia, insomma, un muro contro muro. Con le forze politiche che non sostengono l’esecutivo che porteranno la battaglia nelle piazze con la raccolta di firme. Si preannuncia, insomma, un muro contro muro. Con le forze politiche che non sostengono l’esecutivo che porteranno la battaglia nelle piazze con la raccolta di firme. Si preannuncia, insomma, un muro contro muro.

Salari calati

Il presidente del Consiglio non ha certamente sottovalutato il problema, «i salari sono calati in media dell’1,4%. Negli stessi anni i salari dei francesi sono cresciuti mediamente del 4,3% e quelli dei tedeschi addirittura del 6,75%». E attacca Pd e Movimento 5 stelle:«Sono contenta che finalmente se ne accorgano coloro che quando erano al governo non sono stati in grado di invertire questa tendenza». Ma allo stesso tempo non chiude la porta ad un lavoro “bipartisan”: occorrerà «fornire dei parametri salariali per quei settori e quei lavoratori che non sono coperti e garantiti dalla contrattazione collettiva. Speriamo che si possa arrivare a una risposta condivisa», afferma. Il premier parlerà di contrattazione e rinnovi, indicherà dei parametri, prospetterà delle soluzioni.

A fine settembre

Il tema sarà ripreso a fine settembre dopo il voto di Montecitorio riguardo alla richiesta di sospensiva della maggioranza. Ma il veicolo per stringere i tempi è già stato individuato: ci sarà un collegato al disegno di legge sul lavoro licenziato a maggio dal Consiglio dei ministeri che approderà prossimamente alla Camera. «Noi ascolteremo – dice il presidente della Commissione Lavoro Rizzetto – con la premessa che per aumentare i salari nel medio termine occorre puntare soprattutto sull’aumento della produttività delle imprese. Puntiamo sulla contrattazione, allargandola nei settori dove non è applicata, con un occhio di riguardo al lavoro domestico». Secondo i piani della maggioranza l’applicazione delle misure sarà prima del termine indicato dall’opposizione, ovvero il 15 novembre del 2024. «Nessuno pianti bandierine ideologiche», Sottolinea il capogruppo di Fdi alla Camera, Foti. «Occorre costruire un ponte, non tra maggioranza e opposizione, ma tra politica e realtà», l’ennesimo appello del leader di Azione Calenda che nei giorni scorsi ha appoggiato l’idea di FI presentata da Tajani: applicare alle attività lavorative non coperte da un Ccnl «il trattamento economico pari all’importo minimo previsto dal Ccnl più applicato, diffuso o prevalente per il settore di riferimento».

Tra maggioranza e opposizione è scontro anche sul reddito di cittadinanza

«Il governo non intende tornare sui suoi passi» perché «vogliamo passare dal reddito di cittadinanza al reddito di occupazione, cioè quello che si ottiene grazie al lavoro», ha sottolineato il presidente del Consiglio, facendo notare che da luglio a settembre sono previsti in Italia poco meno di un milione e mezzo di nuove assunzioni, anche a tempo determinato.