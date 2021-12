Pane, panettoni e focacce artigianali sempre più richieste in Riviera del Brenta

A fare il punto dell’andamento delle vendite legate alle

festività natalizie e di fine anno negli ultimi 2 anni è Denis Riatto,

capo categoria del comparto panificatori, pasticceri e pizzaioli

artigiani dell’associazione Artigiani e Piccola Impresa “Città della

Riviera del Brenta”. Riatto rappresenta una trentina di imprese

iscritte nel territorio dei 10 comuni del comprensorio. Sono un

centinaio complessivo i lavoratori impiegati in queste attività.

Cambio di mentalità per la pandemia

“In questi ultimi due anni – spiega Riatto – con l’arrivo della pandemia

sono aumentati i consumi di alimentari e prodotti della pasticceria e

panetterie. L’aumento più importante di vendite è stato nel 2020, con

un aumento medio di acquisti di focacce e panettoni artigianali del 20%. E’ aumentata anche la vendita di pane”. I motivi per Denis Riatto

sono legati ad un cambio di mentalità che la pandemia ha accelerato

fra la clientela. “Le persone in questi due anni- spiega Riatto –

hanno sviluppato una maggiore propensione agli acquisti di prodotti

genuini e fatti artigianalmente. Le nostre focacce e panettoni sono

ovviamente diverse e più costose da quelle fatte su scala industriale,

ma le ordinazioni da qualche anno in vista delle festività aumentano

costantemente”.

L’incremento

“La vendita del pane in questi ultimi due anni ha avuto

un incremento con il lockdown nella prima parte del 2020, poi è calata

soprattutto nel 2021 con la riapertura di altre attività commerciali,

ma è rimasta sempre leggermente al di sopra dei livelli pre –

pandemia”. Le imprese artigiane del settore sono rimaste nel corso

degli ultimi due anni in un numero sostanzialmente stabile. “ Si

tratta di aziende – conclude Riatto- di tipo prevalentemente

famigliare in cui il sacrificio e le ore di lavorio sono tantissime.

Uno sforzo che è sempre più ripagato dalla soddisfazione della

clientela”.