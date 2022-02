Papa Francesco: “Chi fa la guerra dimentica l’umanità”

In un momento di crisi e di tensione, di paura e di squilibri internazionali, da una piazza San Pietro gremita di folla per l’Angelus domenicale, Papa Francesco esorta nuovamente alla pace che, sottolinea, “si costruisce a cominciare dal linguaggio”. “Con la lingua -ha detto il pontefice- possiamo alimentare pregiudizi, alzare barriere, aggredire e perfino distruggere i fratelli: il pettegolezzo ferisce e la calunnia può essere più tagliente di un coltello”. Alla fine dell’ Angelus domenicale Francesco entra nel vivo della questione ucraina, chiede di pregare ancora per la fine della guerra, in lingua ucraina rivolge un saluto alla comunità presente in Piazza San Pietro. Applausi e bandiere giallo-azzurre in mostra rispondono con affetto al suo gesto.

L’appello

Davanti ai fedeli e ai pellegrini convenuti, il santo Padre ha, poi, proseguito il suo appello: “”In questi giorni siamo stati sconvolti da qualcosa di tragico: la guerra. Più volte abbiamo pregato perché non venisse imboccata questa strada e supplichiamo Dio più intensamente. Chi fa la guerra dimentica l’umanità. Chi fa la guerra non guarda alla vita concreta delle persone, mette davanti a tutto – ha detto – gli interessi di potere, si affida alla logica diabolica e perversa delle armi che è la più lontana dalla volontà di Dio e si distanzia dalla gente comune che vuole la pace e che, in ogni conflitto, è la vera vittima che paga, sulla propria pelle, le follie della guerra”.

I corridoi umanitari

Il Pontefice ha sottolineato l’urgenza di aprire corridoi umanitari per salvare le persone in fuga. “Penso agli anziani, a quanti in queste ore cercano rifugio, alle mamme in fuga con i loro bambini: sono fratelli e sorelle per i quali è urgente aprire corridoi umanitari e che vanno accolti”. Il pontefice ha infine invitato i fedeli a non dimenticare gli altri conflitti aperti nel mondo. “Col cuore straziato per quanto accade in Ucraina, non dimentichiamo le guerre in altre parti del mondo, come lo Yemen, la Siria, l’Etiopia. Ripeto, tacciano le armi”.