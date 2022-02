Papa, tweet in russo e ucraino: “No alla follia della guerra”

Papa Francesco ha pubblicato sul suo account Twitter Pontifex un altro messaggio, dopo quello di ieri, anche questa volta in lingua russa e ucraina. Nel tweet odierno il Pontefice riprende le parole dell’Udienza Generale del 23 febbraio scorso, nella quale aveva un appello per la pace in Ucraina e aveva invitato credenti e non credenti a una Giornata di digiuno e preghiera per il 2 marzo, Mercoledi’ della Ceneri.

Il richiamo a Gesù

“Gesu’ ci ha insegnato che all’insensatezza diabolica della violenza si risponde con le armi di Dio, con la preghiera e il digiuno. La Regina della pace preservi il mondo dalla follia della guerra”, scrive il Papa.