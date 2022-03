Paracadutisti russi atterrati a Kharkiv. Respinto attacco all’ospedale, colpiti polizia e università

“Gli occupanti hanno attaccato un ospedale, il Centro clinico medico militare della regione settentrionale. È scoppiata una battaglia tra gli invasori e i difensori ucraini”, recita la nota diffusa dall’esercito ucraino. A mettere sotto assedio l’ospedale militare sarebbero stati i paracadutisti russi, atterrati dopo i pesanti bombardamenti su Kharkiv. Una sequenza di violenza che si è consumata poche ore dopo il missile che ha distrutto il palazzo del governo locale, situato sulla piazza principale della seconda città dell’Ucraina, e alcuni edifici nelle aree residenziali circostanti.

Respinti?

Lo scontro a fuoco sarebbe stato respinto, almeno secondo quanto riportato da Sky News che cita il capo della polizia della regione di Kharkiv, Volodymyr Tymoshko: “La situazione è sotto controllo e la sicurezza rafforzata”. Il funzionario ha anche rassicurato sul fatto che non ci sarebbero vittime tra le truppe ucraine. Ma non c’è pace per Kharkiv, Un nuovo attacco missilistico ha colpito l’edificio sede del dipartimento degli Interni regionale, che risulterebbe completamente distrutto, e la facoltà di sociologia dell’Università nazionale Karazin che si trova di fronte al dipartimento.

I civili

Pesante il giudizio del quotidiano finanziario Wall Street Journal: “C’è un mutamento tattico” che inasprisce l’attacco russo contro l’Ucraina. La Russia martella obiettivi civili”, titola in apertura ed evidenzia che la seconda città del Paese, Kharkiv, è sotto un intenso lancio di razzi mentre la capitale Kiev si prepara a fronteggiare l’offensiva. Lo scopo è “demoralizzare la resistenza ucraina e riaccende la lenta avanzata militare. In questa fase di bombardamenti “sanguinosi e indiscriminati”, racconta il Wsj, la vita della popolazione civile è diventata un incubo, e le giornate passano tra la ricerca del cibo che manca e gli ultimi addii di famiglie costrette a separarsi, con gli uomini che restano a combattere e le donne che si uniscono alla marea dei profughi in fuga verso la Polonia.