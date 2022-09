Paragone: “Meloni è parte del sistema, Italexit unica alternativa”

A Bolzano per un comizio a Ponte Talvera anche il leader di Italexit, il senatore Gianluigi Paragone. “Centrodestra e centrosinistra sono praticamente uguali”, ha detto Paragone, “chiedono la quarta vaccinazione obbligatoria e non hanno il coraggio di revocare le sanzioni alla Russia”, ha detto il senatore ribadendo le posizioni no vax, anti-euro e anti-Nato, criticando anche il presidente ucraino Zelensky.

Le richieste: fuori dall’Europa

Paragone chiede uno scostamento di bilancio per aiutare famiglie e imprese colpite dai rincari energetici, andando anche a reinvestire i 7 miliardi di utili dichiarati da Eni. Infine si dice favorevole all’autonomia speciale, precisando però che una vera autonomia si può ottenere “solo fuori dall’Unione europea”.