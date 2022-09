Paragone show a Porta a Porta

Intervistato a Porta a Porta Paragone ha spiegato i punti salienti del suo programma. Incalzato da Vespa sui temi dell’autonimia territoriale, dell’uscita dalla Nato e dall’Ue, e alla sovranità territoriale, il leader di Italiaexit ha ribattuto colpo su colpo all’incalzare del conduttore che parlava di isolamento totale.

La risposta

“Assolutamente no! Io vorrei un’Italia come una Svizzera nel Mediterraneo, zona importantissima che l’Europa ha sempre sottovalutato e vorrei un’Italia protagonista al centro della zona. E non più legata a vincoli di patti che ormai non hanno più credibilità”. Alla provocazione di Vespa su che potere potrebbe avere la Lira Paragone ha portato il confronto con la sterlina: “Una moneta sovrana come la sterlina ha finanziato con 130 miliardi di sterline la crisi. Questo è un segno importante su quanto può valere una moneta sovrana. Con il passare dei decenni, purtroppo, l’Italia ha dimenticato l’importanza della sovranità monetaria”

L’emergenza sanitaria

Su domanda di Vespa Paragone riporta i dati della pandemia. “Persa la sovranità anche nella sanità ora ci troviamo a vedere medici (notizia di pochi giorni fa) che arrivano dalla Slovenia, da Cuba, da altri paesi. Questo senza i tagli che il governo ha imposto alla sanità solo negli ultimi venti anni non sarebbe successo e avremmo potuto affrontare l’emergenza senza scostamenti di bilancio o finanziamento che ricorso sono soldi pubblici”

L’economia

“Riportiamo la Banca d’Italia sotto il controllo centrale – dice Paragone -. Pensiamo a quanto successo in Grecia o in altri paesi dove, falsificando i documenti (e qui Vespa da ragione a Paragone) i bilanci sono stati falsificati per portarli alla tripla A. Ora con una Banca controllata direttamente da uno Stato Sovrano questi trucchetti non possono funzionare. E non c’è solo la Grecia. Pensiamo a quanto accaduto in America con Lehman brothers. Per cui riportiamo l’economia da un’economia finaziaria all’economia reale fatta dalla piccola e media impresa italiana che nel mondo è ricercatissima”

La contraddizione europea

Sollecitato sul fatto che anche l’Italia potrebbe diventare un paradiso fiscale, Paragone risponde citando l’esempio del Lussemburgo e del fatto che questo premierebbe con un aliquota fiscale fissa al 15% le piccole imprese rispetto a chi, ad esempio, fa e-commerce come piccolo artigiano rispetto alle multinazionali come Amazon. Infatti la nostra proposta è che le tasse si paghino sulle fatture incassate e non su quelle emesse. E intanto che riceve il reddito di cittadinanza, in attesa di un lavoro, si metta a disposizione per ripulire la nostra Italia che ha un patrimonio unico al mondo. In modo da restituire con i fatti ciò che sta ricevendo senza fare niente”.

Maggiore autonomia alle regioni e immigrazione

“Dopo anni che si parla a vanvera di autonomia ora ci troviamo nella situazione che i sindaci non hanno i soldi per gli interventi, per l’illuminazione pubblica, per la riqualificazione delle loro città. Quindi facciamo in modo che il primo cittadino quando qualcuno bussa alla sua porta possa avere la risposta e questo si ottiene solo con l’autonomia territoriale. Per non parlare dell’immigrazione dove abbiamo un intervento più dedicato controllare i green pass tanto che la questione dell’immigrazione se l’è quasi dimenticata”.