Parlamentarie M5s, hanno votato oltre 50mila iscritti: “Più del 2018”. Via libera al listino di 15 nomi proposto da Conte con l’86,5% di Sì

Oltre 50mila iscritti hanno votato per le parlamentarie del Movimento 5 stelle. E quasi il 90% dei votanti (86,54%) ha dato il via libera al listino di 15 nomi proposto da Giuseppe Conte: 43.282 sì contro i 6.732 No. I risultati dei singoli candidati invece, “saranno resi noti nei prossimi giorni”. Intanto, in attesa di conoscere le singole preferenze, il M5s festeggia l’affluenza: hanno partecipato 50.014 persone: “il dato più alto di sempre” per la scelta delle liste per le politiche, sottolineano fonti del Movimento. Alle parlamentarie del 2018 parteciparono 39mila persone. Va tenuto però in considerazione che nel 2018 si votò su due giorni, mentre questa volta la votazione si è svolta su un’unica giornata. “Grazie alla comunità del M5s per la grande affluenza”, ha scritto il leader su Twitter. “I candidati che ho proposto hanno ottenuto un ampio consenso”.

Il listino

Il listino di 15 nomi scelti da Conte e che ha ottenuto il via libera degli iscritti è composto da esponenti della società civile, come i magistrati antimafia Federico Cafiero de Raho e Roberto Scarpinato. Poi ci sono due esperti di transizione ecologica, come l’ex ministro Sergio Costa e il professor Livio De Santoli. C’è il notaio del Movimento, Alfonso Colucci. E poi tanti big pentastellati. Si parte dall’ex sindaca di Torino Chiara Appendino, poi la capogruppo al Senato Maria Domenica Castellone, la sottosegretaria Barbara Floridia, l’ex capogruppo al senato Ettore Licheri, il ministro Stefano Patuanelli, il componente del direttivo del gruppo parlamentare Francesco Silvestri, e i vicepresidenti Riccardo Ricciardi, Michele Gubitosa, Mario Turco e Alessandra Todde.

La base elettorale e le vecchie affluenze

I primi segnali positivi sull’affluenza li aveva dati proprio Conte nel corso della giornata. Intervistato nel tardo pomeriggio, ha fatto sapere che alle 17.30 si era superata quota 40mila preferenze. Nel corso della votazione, avvenuta sulla piattaforma Sky Vote, si sono registrati anche alcuni tentativi di hackeraggio che però sono stati respinti. Il numero di iscritti a Sky Vote sono 133mila e 664 (circa 120mila erano quelli alla piattaforma Rousseau). L’affluenza delle votazioni online della base è sempre stata variabile. Quando si votava ancora con la vecchia piattaforma, una delle consultazioni più partecipate fu quella per il via libera al governo giallorosso (3 settembre 2019): votarono 79,634 persone. Mentre nell’ultima votazione su 2xmille al M5s e restituzioni dei parlamentari a novembre 2021, si erano espressi solo in 33.967 iscritti.

Le preferenze e il listino bloccato

Per le Parlamentarie, gli iscritti potevano indicare al massimo tre nominativi tra quelli che si sono autocandidati alla Camera o al Senato. La base dei 5 stelle era chiamata a dare il proprio assenso anche ai 15 nomi scelti da Giuseppe Conte: la lista ristretta, come l’ha definita il presidente del Movimento 5 stelle, è composta da personalità che “assicureranno quella continuità di azione e di esperienza necessaria per affrontare la nuova legislatura”. Si tratta di candidati che nelle liste saranno piazzati in posizioni utili all’elezione. Sul sito del M5s viene spiegato che “la proposta sarà sottoposta alla consultazione in rete degli iscritti, che potranno esprimere un parere favorevole o contrario“. Una scelta che è stata contestata da alcuni ex al secondo mandato come l’ex ministro Danilo Toninelli: “I listini bloccati lasciamoli alla Meloni o a Letta”, ha protestato.

Le candidature

L’ex premier Giuseppe Conte ha inviato la propria autocandidatura per il collegio della Camera Lazio 1. L’attuale capogruppo al Senato Castellone si presenta anche per palazzo Madama nel collegio Campania, mentre il ministro dell’Agricoltura Patuanelli cambia ramo del Parlamento e corre per la Camera in Friuli Venezia-Giulia, il collegio in cui è residente. Alla Camera, l’ex sindaca di Torino Appendino corre per il collegio Piemonte 1 insieme al deputato uscente Luca Carabetta, mentre Vittoria Baldino, capogruppo in Commissione Affari costituzionali, si presenta in Calabria. L’ex capogruppo al Senato Licheri (anche lui cambierebbe ramo) e il presidente della Commissione Giustizia Mario Perantoni si presentano nella loro Sardegna. Corrono anche tutti i vicepresidenti di Conte (tranne Paola Taverna, esclusa dalla regola dei due mandati): Gubitosa per la Camera in Campania 2, Turco per il Senato in Puglia, Ricciardi per la Camera in Toscana, Todde per la Camera in Sardegna.