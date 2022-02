Parte la produzione di elettricità alla maxi-diga sul Nilo

Dopo oltre dieci anni di lavoro e infinite polemiche con Egitto e Sudan, l’Etiopia ha cominciato ufficialmente la produzione di energia elettrica alla gigantesca diga costruita sul Nilo Azzurro.

Il premier

“L’inizio della produzione di elettricità da questa diga è una benedizione non solo per noi, ma anche per l’Egitto e il Sudan”, ha detto il premier Abiy Ahmed Ali alla cerimonia inaugurale della Grande Diga Rinascimentale Etiope (la Gerd nell’acronimo in inglese).

Il progetto

La turbina avviata è una delle undici che la centrale elettrica avrà in totale; un progetto che, una volta completato, entro i prossimi due anni, avrà una capacità totale di 5.200 megawatt. Costruita dagli etiopi, la diga sul Nilo Azzurro è il più grande progetto idroelettrico del continente africano e uno dei più imponenti al mondo. L’Etiopia la considera strategica per il suo sviluppo, sia in termini di irrigazione per la sua agricoltura che in termini di capacità di produzione elettricità, ma il progetto è stato molto osteggiato dagli altri Paesi a valle del Nilo.

Le paure

Sia il Sudan che l’Egitto temono infatti che il processo di riempimento della diga possa influenzare pesantemente il livello dell’acqua del fiume nelle rispettive sezioni. Quando il progetto fu lanciato, il governo etiope chiese a ciascun funzionario di contribuire con un mese di stipendio al finanziamento; e successivamente i costi dell’opera hanno messo a dura prova le casse del governo.