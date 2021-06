Passi barca, ripartenza con successo: 8300 persone in pochi giorni

I Passi Barca Bibione-Lignano e Porto Baselghe-Brussa-Caorle ripartono con successo. A confermarlo sono i numeri visto che dal giorno della riapertura nel giro di due settimane sono stati staccati ben 8300 biglietti, 6300 “X-River” (Lignano_Bibione) e circa 2000 “X-Lagoon” (Porto Baseleghe-Brussa). Le punte massime si sono registrate durante il fine settimana con 700 passeggeri sabato e 800 domenica.

I numeri

Numeri che il sindaco di San Michele al T./Bibione Pasqualino Codognotto commenta con grande soddisfazione: “è il segnale che la ripartenza, seppur graduale, c’è nonostante i timori giustificati dovuti all’emergenza speriamo ormai alle spalle. Sono cifre che ci permettono di guardare ai prossimi mesi con ottimismo e che ancora una volta confermano la validità di puntare su queste nuove formule turistiche che sono molto apprezzate”.

Il sindaco

Il sindaco Codognotto conclude: “Il collegamento di turisti per le vie d’acqua, anche tra regioni, è riconosciuto come un nuovo modo di trasporto ecologico. Il turismo fluviale è un fenomeno in crescita in tutta Europa perché permette ai visitatori di arrivare in zone o angoli del territorio a volte isolate ma di valore ambientale unico. Quest’anno il servizio è stato potenziato con la fermata anche a Caorle.