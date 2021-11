Pd, Puppato fuori dalla corsa alla segreteria

In merito alle informazioni veicolate nell’arco della giornata, giova ricordare che la Commissione Congresso ha il compito di attivare le funzioni previste dal regolamento per l’elezione del segretario regionale (o segretaria) e dell’assemblea regionale. Deve garantire pari opportunità ai candidati, rendere pubbliche le mozioni inserendole nei siti regionali e provinciali. Deve favorire la comunicazione tra i candidati e gli iscritti tramite le federazioni provinciali. Deve verificare la validità delle firme di sottoscrizione sia dei candidati segretari che dei componenti dell’assemblea regionale.

Per quanto attiene l’assemblea regionale, la Commissione Congresso si è riunita ieri per verificare le firme delle liste a sostegno dei candidati segretari. Per essere ammessa, ogni lista deve avere il sostegno di almeno 60 iscritti in almeno la metà dei collegi dell’intera regione. I collegi sono in tutto 17. La lista a sostegno della candidata Puppato purtroppo non è stata supportata dal numero minimo di firme in almeno 9 collegi e non è stata ammessa. La lista del candidato Martella risponde invece a tutti i requisiti previsti dal regolamento ed è stata ammessa. Tutti i dati della verifica sono nella delibera n. 11 pubblicata sul sito Internet del Pd regionale.

Le verifiche vengono fatte con riferimento alle certificazioni degli iscritti operate dalle commissioni di garanzia provinciali. Solo su tali documenti è possibile verificare la validità delle firme a sostegno delle liste per l’elezione dell’assemblea regionale.

La Commissione Congresso ha lavorato tutta la giornata di ieri verificando una per una le firme di entrambe le liste. Alla riunione erano presenti i delegati dei due candidati alla carica di segretario regionale. I quali non hanno eccepito sui lavori della commissione, svolti nel modo più rigoroso possibile. Tuttavia, un delegato ha eccepito sul regolamento congressuale.Avverso le decisioni della Commissione Congresso possono essere attivati ricorsi.