Per Conte in Spagna perdono gli “amici della Meloni”

Il Partito Popolare di Feijóo ha ottenuto una vittoria sorprendente nelle elezioni spagnole, conquistando oltre il 33 per cento dei suffragi e 136 seggi. Questo risultato ha segnato una notevole rimonta rispetto alle elezioni del 2019, quando il partito aveva conquistato solo 89 seggi. La controparte socialista, il PSOE, si è classificata al secondo posto con il 31,70 per cento dei voti e 122 seggi. Nonostante la vittoria, il leader conservatore si trova ora ad affrontare delle sfide per formare un governo di destra, poiché il partito di estrema destra Vox ha ottenuto una cifra significativa di voti.

Il leader di Vox, molto vicino alla politica di Giorgia Meloni, ha ottenuto un consenso notevole, creando un’impasse per il leader del Partito Popolare. Durante la campagna elettorale, il premier spagnolo ha inviato un messaggio al comizio del partito, mostrando la rilevanza e l’influenza di Vox nel panorama politico spagnolo.

Questo risultato ha avuto un impatto anche in Italia, dove la sinistra ha subito una sconfitta, perdendo Giorgia Meloni, leader di un partito di estrema destra simile a Vox. Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha commentato l’importanza di introdurre l’elezione diretta del capo del governo sia in Spagna che in Italia e anche alla Commissione Europea, al fine di avvicinare elettori e istituzioni. Ha anche sottolineato il comportamento spregiudicato e abile di Sánchez nel bloccare il successo della destra, a differenza di Enrico Letta.

Anche Giuseppe Conte ha commentato la situazione, notando la complessità del sistema elettorale spagnolo. Tuttavia, ha evidenziato la sonora sconfitta di Vox, definendo il risultato come una vittoria per le forze progressiste. Conte ha espresso la speranza che alle elezioni del Parlamento europeo del giugno 2024, le forze progressiste possano offrire un’alternativa di governo credibile e pragmatica per i cittadini italiani, spagnoli ed europei.

In conclusione, il voto del popolo spagnolo ha segnato una netta e inequivocabile sconfitta dell’estrema destra di Vox, che ha proposto risposte giudicate inadeguate alle urgenze manifestate dai cittadini. Questo risultato potrebbe avere un impatto sulle elezioni europee future, poiché i sondaggi indicano un vento di destra che soffia in quasi tutti i paesi europei. Tuttavia, solo il tempo dirà quale direzione prenderà il panorama politico europeo.