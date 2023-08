Per lo Stato l’esodo è un affare

Il costo della benzina corre più veloce dell’esodo estivo, al punto da superare la soglia dei due euro e 50 al litro in autostrada, fino a raggiungere picchi insormontabili come quello registrato sull’A8 Milano-Varese, dove un gestore ha portato l ‘asticella a quota 2,7 euro al litro. Insomma, il caro vacanze si fa sentire (eccome) anche sulla via del rientro dalle ferie. Risultato: con l’esodo del prima e del dopo Ferragosto lo Stato incasserà un extra gettito di 2,2 miliardi di euro, tra Iva e accise.

Il rapporto

A fare i conti è Assoutenti, secondo le cui ruote sono attorno ai 15 milioni le automobili a benzina e gasolio in circolazione sulle autostrade in questi giorni, con una media di tre pieni per gli spostamenti vacanzieri. Più nel dettaglio, lo Stato dovrebbe riuscire a portarsi a casa un tesoretto pari a 2,275 miliardi di euro (1,51 miliardi provenienti dalle accise e 762 milioni grazie all’Iva). Come se ne esce? Gli ultimi dati ufficiali del Mit indicavano subito prima di Ferragosto la benzina a 1,939 euro al litro di media (+0,5% sulla settimana precedente) e il gasolio a 1,82 (+1,7%). A fine luglio la benzina era sotto 1,9 euro e il diesel non arrivava a 1,75. Insomma, nemmeno l’arrivo del cartello con i prezzi medi sembra aver arrestato il caro carburanti. «Al contrario, crea confusione, in particolare gli stranieri faticano a interpretarlo. I gestori degli impianti sulla rete extraautostradale guadagnano sempre 4 centesimi al litro, non si stanno mica arricchendo in questa fase. Lo Stato dovrebbe investire l’extra gettito Iva maturato ad agosto per abbattere le accise a settembre, così da tutelare gli automobilisti», commenta Bruno Bearzi, presidente di Figisc-Confcommercio, la Federazione italiana che tutela i gestori degli impianti di carburante sulla rete ordinaria . Bearzi aggiunge: «Ai gestori degli impianti conviene che il prezzo del carburante contrassegnato da basso altrimenti estende i costi legati allo stoccaggio. E poi devono andare in banca a chiedere un anticipo e farsi carico puro degli interessi». non si stanno mica arricchendo in questa fase. Lo Stato dovrebbe investire l’extra gettito Iva maturato ad agosto per abbattere le accise a settembre, così da tutelare gli automobilisti», commenta Bruno Bearzi, presidente di Figisc-Confcommercio, la Federazione italiana che tutela i gestori degli impianti di carburante sulla rete ordinaria . Bearzi aggiunge: «Ai gestori degli impianti conviene che il prezzo del carburante contrassegnato da basso altrimenti estende i costi legati allo stoccaggio. E poi devono andare in banca a chiedere un anticipo e farsi carico puro degli interessi». non si stanno mica arricchendo in questa fase. Lo Stato dovrebbe investire l’extra gettito Iva maturato ad agosto per abbattere le accise a settembre, così da tutelare gli automobilisti», commenta Bruno Bearzi, presidente di Figisc-Confcommercio, la Federazione italiana che tutela i gestori degli impianti di carburante sulla rete ordinaria . Bearzi aggiunge: «Ai gestori degli impianti conviene che il prezzo del carburante contrassegnato da basso altrimenti estende i costi legati allo stoccaggio. E poi devono andare in banca a chiedere un anticipo e farsi carico puro degli interessi». la Federazione italiana che tutela i gestori degli impianti di carburante sulla rete ordinaria. Bearzi aggiunge: «Ai gestori degli impianti conviene che il prezzo del carburante contrassegnato da basso altrimenti estende i costi legati allo stoccaggio. E poi devono andare in banca a chiedere un anticipo e farsi carico puro degli interessi». la Federazione italiana che tutela i gestori degli impianti di carburante sulla rete ordinaria. Bearzi aggiunge: «Ai gestori degli impianti conviene che il prezzo del carburante contrassegnato da basso altrimenti estende i costi legati allo stoccaggio. E poi devono andare in banca a chiedere un anticipo e farsi carico puro degli interessi».

La misura

Ma perché il cartello con i prezzi medi dei carburanti non sta impattando positivamente? «Questa misura da sola non è sufficiente a invertire la rotta prosegue il presidente di Figisc-Confcommercio bisogna lavorare sull’efficientamento della rete di distribuzione. Oggi infatti in Italia ci sono troppi impianti non al passo con i tempi. Solo sulla rete ordinaria ne andrebbero chiusi circa ottomila sui ventiduemila esistenti. In Francia, del resto, sono appena 15 mila quelli in funzione». Sulla rete autostradale invece gli impianti di troppo sarebbero circa 400. L’efficientamento della rete, al centro di un tavolo con il Mit, in teoria dovrebbe consentire alle compagnie petrolifere di risparmiare sui costi di gestione, il che si tradurbbe in una riduzione del prezzo della benzina benzina agli automobilisti. «Il piano di ristrutturazione della rete autostrade è fermo», avverte però Massimo Terzi, presidente nazionale di Anisa-Confcommercio, l’associazione che raggruppa i gestori delle aree di servizio carburanti della rete autostradale. «Non ha senso oggi aggiunge Terzi avere un impianto ogni 50 chilometri di autostrada. In autostrada siamo passati in meno di 20 anni da 15 milioni di litri di carburante erogato all’anno a 2,6 milioni di litri. Nel 2022, dopo i lockdown, la rete ordinaria ha incrementato l’erogazione del 2%, mentre l’autostrada ha perso circa il 20%». Infine: il margine del gestore autostradale sulla vendita di un litro di benzina è fisso ed è sempre pari a 8 centesimi. «Praticamente tutti gli operatori del sedime autostradale risultano al momento in perdita», conclude il presidente di Anisa-Confocommercio. Per Furio Truzzi, presidente di Assoutenti, il governo deve attivarsi per introdurre meccanismi automatici di riduzione di Iva e accise in occasione dell’incremento dei prezzi industriali. In questo modo si eviterebbero nuovi rincari pure sui prodotti alimentari legati al maggior costo dei trasporti. Il presidente di Assoutenti chiede di utilizzare gli extra-profitti ottenuti durante l’esodo estivo grazie al caro carburanti per tagliare subito le accise su benzina e gasolio, come fatto lo scorso anno dall’esecutivo guidato da Mario Draghi.