Percorrenza e guadagno

La percorrenza può anche cambiare. Io con la mia auto privata posso cambiare le esigenze di mobilità, ricordo un contratto di qualche anno fa con un chilometraggio annuo, a cui son cambiate improvvisamente le esigenze di vita. Percorreva meno strada e abbiamo semplicemente riparametrato il contratto, abbassiamo i km contrattuali, in modo da ridurre la spesa mensile. Noi siamo i soli nel ramo commerciale di queste società.

Percorrenza e noleggio

Noleggio a lungo termine e noleggio a breve termine: quello che li accomuna probabilmente è solo il nome. Sono due attività completamente diverse. Il noleggio a breve termine nasce per una esigenza estemporanea devo fare una trasferta di lavoro mi reco in un’altra città, mi serve un’auto per un giorno. Oppure devo andare in vacanza mi serve l’auto per una settimana, perché la mia auto è vecchia, non posso utilizzarla. Non ho i servizi di assistenza o ancora vado all’estero, arrivo in aeroporto, prendo un auto per muovermi. Però la società che eroga questo servizio ha un parco di auto disponibili che sono pronte ad essere utilizzate.

Target

Il nostro target è abbastanza ampio, perché l’automobile la usiamo quasi tutti, chiaramente noi abbiamo iniziato la nostra attività gestendo flotte aziendali. Nel corso degli anni l’offerta si è ampliata a tutte le figure perché possiamo offrire il nostro prodotto alle pmi. E poi alle imprese piccole, alle ditte individuali, ai privati. Noi come lease car broker ci stiamo concentrando sullo small, quindi privato e piccole aziende. In quanto ad oggi in tanti non utilizzano ancora questo prodotto. E avrebbero bisogno a mio avviso anche di un po’ di consulenza per capire il prodotto stesso.

Percorrenza a lungo termine

Nel noleggio a lungo termine bisogna fare attenzione a tanti parametri. Che determinano l’offerta, che deve essere personalizzata in base alle alle necessità di utilizzo del veicolo del singolo cliente. Semplice esempio: di una percorrenza contrattuale sbagliata e non controllata durante il periodo di validità del contratto può portare degli svantaggi a un cliente.

Occhio alle truffe

Tu percorri ventimila chilometri l’anno, quindi ti faccio un contratto da 10 mila per avere un canone più accattivante quindi pubblico online un canone basso, però alla fine quando restituisci il veicolo e paghi km extra, vai a spendere molto di più. La franchigia assicurativa sbagliata, anche qui ti alzo moltissimo le franchigie, pubblico online un canone accattivante, fai un incidente, ti trovi una somma importante da sborsare, per questo stato qui.

Noi siamo broker e quindi lavoriamo con quasi tutte le società i noleggio a lungo termine. Le quali alcune sono più competitive su determinati brand automobilistici, sono più competitive su determinati parametri di percorrenza o franchigia quindi, ascoltando il cliente noi dobbiamo trovare la soluzione migliore che c’è sul mercato. Per il veicolo richiesto o anche consigliare un veicolo che magari possa essere similare ma magari che abbia delle caratteristiche di rapporto prezzo qualità migliori. Noleggio a lungo termine invece è stato un po’ una razionalizzazione dell’acquisizione del veicolo, che prima veniva acquistato.