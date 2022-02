Pesca, Conte (Lega): al fianco dei pescatori di Chioggia, caro carburante aggrava crisi. UE dia risposte, no più sanzioni

“Quello dei pescatori di Chioggia è un grido d’allarme a cui l’Europa deve dare delle risposte. Il rincaro dei prezzi dei carburanti sta rendendo ancora più acuta la crisi del settore che si trascina da tempo. Ricordo che la pesca è il settore dell’Ue che paga in media più imposte sull’energia dopo il trasporto su strada, come ha evidenziato un recente studio della stessa Commissione europea”.

La domanda

“E Bruxelles che cosa fa? Da un lato propone una strategia, Fit for 55, che di fatto rischia di far aumentare ancora di più i prezzi per i pescatori. Dall’altro, porta avanti una doppia tenaglia, quella del Regolamento controlli e dell’atto delegato sul Feampa, che avrebbe l’effetto di escludere dai fondi Ue anche quei pescatori che commettono infrazioni di lieve entità, spesso dovute a meri errori burocratici. Si aggiungano a tutto ciò le misure restrittive in sede Cgpm che la Commissione continua ad avvallare aggirando il Parlamento europeo, e il quadro a tinte fosche per il settore è completo”.

Con i pescatori di Chioggia

“Ecco perché sono al fianco dei pescatori di Chioggia: il loro grido è quello di tutti i pescatori italiani. Io e i miei colleghi della Lega faremo di tutto per farlo ascoltare a Bruxelles. E ottenere aiuti, non ulteriori balzelli e sanzioni”. Lo dice l’eurodeputata della Lega e capogruppo di Id in commissione Pesca, Rosanna Conte, in merito alla manifestazione promossa per venerdì 11 febbraio dalla marineria di Chioggia”.