Pesca, Conte (Lega): Commissione UE apre a ulteriori misure di sostegno contro la crisi

“Le nostre pressioni sulla Commissione europea stanno dando frutto: dopo aver attivato il meccanismo di crisi e un quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, come sollecitato dalla Lega al Parlamento Ue, adesso Bruxelles apre alla possibilità di ulteriori misure di sostegno per la pesca e l’acquacoltura. Rispondendo a una interrogazione prioritaria che ho presentato insieme ai colleghi Lega in commissione Pesca, il commissario Virginijus Sinkevičius ha confermato di stare esplorando ‘altre soluzioni complementari, tra cui eventuali azioni nel quadro del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (2014-2020) per utilizzare le restanti risorse finanziarie disponibili’ perché rimaste inutilizzate. Si tratta di un’apertura importante, a cui però devono seguire atti concreti per far sì che pescatori e acquacoltori possano davvero beneficiare di questi aiuti”.

I pescatori

“I nostri pescatori stanno pagando un prezzo altissimo per le conseguenze del caro gasolio e della guerra in Ucraina. Il meccanismo di crisi, con sostegni finanziari immediati a carico del Feampa per compensare le perdite subite dallo scoppio delle guerra fino alla fine dell’anno, e l’ok ad aiuti di Stato fino a 35mila euro, sono stati un primo passo per tamponare l’emergenza. Ma serve fare di più. Noi continueremo a battere i pugni a Bruxelles per difendere le nostre marinerie”. Lo dice l’eurodeputata e capogruppo della Lega in commissione Pesca al Parlamento UE Rosanna Conte, prima firmataria dell’interrogazione scritta prioritaria insieme a Valentino Grant, Massimo Casanova e Annalisa Tardino.