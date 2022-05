Peste suina, Conte (Lega) a Ue: subito misure straordinarie per allevatori colpiti

“La Commissione europea attui subito misure straordinarie per sostenere le aziende italiane colpite dalla peste suina”. È quanto chiedono gli eurodeputati della Lega Rosanna Conte e Marco Dreosto in una interrogazione urgente inviata a Bruxelles e sottoscritta da altri colleghi di partito. “L’aggravarsi dell’epidemia di peste suina africana sta mettendo in ginocchio l’economia di interi territori a causa del blocco delle importazioni da parte di alcuni Stati per i prodotti provenienti dall’Italia – si legge nell’interrogazione – Oltre all’export extra Ue, già oggi ridotto di circa 20 milioni di euro al mese, anche l’export verso l’Ue sta risentendo della situazione”.

Il rischio

“Centinaia di aziende del comparto suinicolo, che nel nostro Paese dà lavoro a circa 50mila dipendenti, rischiano di chiudere, mettendo a rischio migliaia di famiglie”. Per l’eurodeputata Conte occorre agire in fretta: “A rischio ci sono anche ben 21 Dop, tra le produzioni più emblematiche e simboliche della salumeria made in Italy. Se il comparto dovesse crollare servirebbero oltre 11 miliardi di euro tra valore della produzione agricola e fatturato industriale, senza contare la perdita di quasi 2,5 miliardi di euro legati alla produzione di mangimi destinati al comparto. Per tutte queste ragioni, la Commissione europea dia una risposta immediata”.