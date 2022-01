Peste suina, Conte (Lega) presenta interrogazione alla commissione UE

“L’epidemia di peste suina africana è un’emergenza europea e come tale va affrontata. Ecco perché ho inviato una interrogazione alla Commissione Ue affinché chiarisca quali azioni intende intraprendere per fermare i contagi e tutelare imprese e lavoratori colpiti, come quelli del Nord Italia”.

Cosa fare

“Serve inoltre mettere in rete le buoni prassi sperimentate finora in Europa, e attivarsi per rispondere ai divieti imposti da alcuni Paesi terzi nei confronti degli acquisti di carni e prodotti suini provenienti dall’intero territorio italiano. Parliamo di un settore importantissimo non solo per l’economia, ma anche per la nostra salute e la nostra sovranità alimentare”.

Lo dice l’eurodeputata della Lega, Rosanna Conte.