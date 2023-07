Picchetto scivola su una che recita di mestiere

“Io forse lascerai le commozioni del ministro Pichetto, con tutto rispetto del ministro Pichetto, a quello che può succedere a centinaia di migliaia di famiglie che oggi hanno un lavoro e che domani non ce l’avranno per queste follie climatiste”, tuona Nicola Porro dalla sua, “per le quali noi dobbiamo chiudere il nostro packaging e chiudere i nostri tipi di riciclo, chiudere le nostre aree condizionate, chiudere le nostre case, chiudere le nostre aziende automobilistiche, cose magari invece di commuoverci per le ecoansie della signorina Georgia, dell’io personalmente, pensassimo alle ecoansie, anzi le economiche ansie di milioni di italiani, forse staremmo un po’ più attenti”.

Chi è Giorgia Vasaperna

Giorgia Vasaperna, la ragazza che ha parlato al ministro Gilberto Picchetto di “eco ansia” studia da attrice, Ha 27 anni, originaria di Catania, vive attualmente a Roma dove fa la scrittrice e l’attrice. E’ laureata in Scienze e lingue per la comunicazione. Ecco cosa ha detto al Ministro Picchetto: ” Mi chiamo Giorgia. La domanda che le voglio fare è più personale, perché la mia terra brucia. sta bruciando tutto. Io non so se voglio avere figli, sinceramente, Ministro, non lo so. E quindi la mia domanda è, dato che voi parlate di 2030, 2050, obiettivi che comunque sinceramente sento lontani, lei non ha paura per i suoi figli, i suoi nipoti, non so? lo so. Grazie. Grazie davvero. Io ho la forza del dubbio, che lo dico sinceramente”.

La tesi di Porro

“Anche perché immagino che il ministro Pichetto – continua Porro – sappia quante ansie ci saranno in termini economici in quelle 160.000 famiglie a cui hanno tolto il reddito di cittadinanza e hanno fatto, secondo me, cosa sana e giusta, ma evidentemente una famiglia in cui avere un sussidio e glielo togli certo bene non gli è fatto, nonostante per sei mesi. Sarà molto sensibile e incline alle lacrime, ma Giorgia Vasaperna è anche una ragazza che si è diplomatanel 2019 presso la Voice Art Dubbing. Scuola di recitazione e doppiaggio, con sede a Roma e pure a Catania di dove è originaria la giovane che ha fatto commuovere il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin , sul palco del Giffoni Film Festival. Giorgia,classe 1996, lo precisa sul suo profilo Linkedin, ha studiato scienzee lingue per la comunicazione, vuole fare l’attrice, la regista, «una sceneggiatrice di gran successo», come riportala casa editrice Dark Zone per cui scrive.